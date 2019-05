Migranti | Sea Watch | “Restiamo in alto mare aspettando un porto sicuro | siamo di nuovo

Sea Watch - nessuno vuole i 65 Migranti salvati : neppure la Libia : La nave umanitaria aveva raccolto i naufraghi nella zona Sar. Ma le motovedette di Tripoli questa mattina le hanno intimato di allontanarsi. Il ministro Salvini, ieri, l'aveva diffidata di avvicinarsi all'Italia

Migranti - la denuncia di Sea Watch : “Naufraghi scappano a nuoto da Guardia costiera libica. Ecco le immagini” : “Ieri l’equipaggio del nostro aereo da ricognizione Moonbird è stato testimone di un disperato tentativo: naufraghi che hanno cercato di fuggire da un’intercettazione e cattura da parte della cosiddetta Guardia costiera libica scappando a nuoto”. Lo denuncia su twitter Sea Watch Italy mostrando le immagini riprese dall’alto con la fuga del migrante e la manovra dei libici. L'articolo Migranti, la denuncia di Sea Watch: ...

Migranti - Sea Watch verso la Libia. La minaccia di Salvini : "Non imbarchi nessuno o sarà fermata con ogni mezzo" : Il ministro ai colleghi in Parlamento: "L'avviso è rivolto anche ai nostalgici dei porti aperti". Nel weekend arrivati in 200 sulle coste italiane, un quinto di tutti quelli arrivati nel 2019

Torniamo a soccorrere i Migranti! Sea Watch naviga verso la Libia : La Sea Watch 3 è di nuovo in mare. "Dopo il blocco pretestuoso dell'Olanda - ha annunciato su Twitter la ong fondata a Berlino a fine del 2014 da Harald Höppner - l'imbarcazione ha lasciato da poco il porto di Marsiglia e naviga verso l'area Sar per tornare alla sua missione di soccorso nel Mediterraneo centrale". Si riapre un nuovo potenziale fronte di scontro nel Mediterraneo. Dopo il blitz della Mare Jonio, la nave armata dai centri sociali ...

Migranti - nave Sea Watch 3 torna in mare : vince ricorso in tribunale contro l’Olanda : Sea Watch 3, dopo essere stata bloccata in porto per un mese, tornerà in mare: il tribunale dell'Aia, a cui l'ong aveva presentato ricorso, ha dato torto al governo olandese, che lo scorso 2 aprile aveva emanato un nuovo codice di navigazione molto restrittivo che di fatto impediva all'ong di operare.

Migranti - tornano le Ong nel Mediterraneo. Nuove missioni di Mediterranea e Sea Watch : tornano le navi umanitarie nel Mediterraneo privo di soccorsi. Quelle che sono riuscite a sganciarsi dalle catene con cui i vari stati europei le hanno tenute ferme in porto annunciano Nuove missioni. ...

Migranti - tornano le Ong nel Mediterraneo. Nuove missioni di Mediterranea e Sea Watch : Open Arms denuncia l'ostracismo della Grecia che da cinque giorni nega l'autorizzazione all'ormeggio alla nave che porta aiuti umanitari a Lesbo