Manduria | dove abbiamo perso tutti

(Di giovedì 16 maggio 2019)Mimino Motorino, a, lo conoscono. All’anagrafe farebbe Cosimo Mandurino, ma quella sua passione sfrenata per le due ruote di ogni forma e foggia gli ha storpiato il nome per sempre. È nato il 25 dicembre del 1958, ma la data non ha portato fortuna, anzi. Tutto quello che poteva andare storto quel Natale, è andato: dal suo parto travagliato sua madre ne è uscita morta, e lui «Così» – dice chi gli vuole bene; e aggiunge: «Come un bambino». Con un ritardo mentale, direbbe un dottore. Quando, il 15 febbraio scorso, è andata a fuoco la piccola casa a due piani in cui viveva senza acqua e senza fogna, hatutto quello che di più caro aveva al mondo: 6 motorini, 3 cagnolini pinscher, un gatto e una colomba che – mi racconta – era già scampata a un incendio della casa del padrone precedente. «Ma questa volta, purtroppo, non ce l’ha fatta». Per ...

