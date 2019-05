The Voice Of Italy | i vincitori di tutte le edizioni

cubemagazine

(Di martedì 14 maggio 2019) Ecco chi sono idiledi TheOfe quello che hanno fatto dopo il talent di Rai 2. SCOPRI TUTTO SU #THETheOf: prima edizione Elhaida Dani TheOfarriva per la prima volta su Rai 2 dal 7 marzo al 30 maggio 2013. Le 13 puntate del talent sono stati presentati da Fabio Troiano e Carolina Di Domenico mentre i coach della primaerano Piero Pelù, Raffaella Carrà, Riccardo Cocciante e Noemi. A trionfare è stata Elhaida Dani, cantante di origini albanesi del Team Cocciante. Dopo la vittoria, la cantante ha pubblicato il singolo When Love Calls Your Name scritto per lei dal suo coach Riccardo Cocciante insieme a Roxanne Seeman. Inoltre ha pubblicato l’EP omonimo Elhaida Dani per la Universal Music, contenente anche il brano Baciami E Basta il cui autore è Francesco “Kekko” Silvestre dei Modà. ...

THEVOICE_ITALY : Valerio Sgargi non è nuovo ai palchi né a The Voice: il suo battesimo è avvenuto a “????? @voice1tv”, l’edizione ru… - cini_ero : RT @sgavdio: Diciamo che The Coaches' Voice è il canale youtube che mi sentirei di consigliare a grandi e piccini. In questo video del Bos… - AnnaRDelorenzo : RT @milio967: #14maggio 1998 muore #FrankSinatra: Leggi The Voice e il pensiero corre subito a lui, a quella che per molti è stata la voce… -