“Mio padre ha 97 anni e molesta tutte le badanti Una volta con una musulmana è stato

Inter - Lautaro : “Mio padre contro Spalletti? Gli risposi così. Con Icardi…” : E’ arrivato quest’estate dal Sudamerica ben consapevole che avrebbe dovuto sudare per un posto da titolare, visto che il suo ruolo è lo stesso di Icardi. Ma, anche a causa dei problemi tra l’Inter e l’argentino, si è inserito bene diventando importante per Spalletti. Ora Lautaro Martinez si gode il momento e spera di essere decisivo anche stasera contro la Juve. Intervista esclusiva sulle pagine odierne di Gazzetta ...

Dalle foto hackerate all’amore per il suo Matteo - Diletta Leotta a cuore aperto : “Mio padre mi ha dato la forza più bella per reagire” : Diletta Leotta sincera e a cuore aperto: l’intervista della sexy giornalista siciliana a Verissimo Diletta Leotta è stata ospite del salotto di Silvia Toffanin: domani pomeriggio sarà mandata in onda l’intervista della bella giornalista siciliana a Verissimo. Tanti gli argomenti trattati dalla Leotta, trai quali non potevano mancare le critiche della collega Ferrari e dello scandalo delle foto hackerate. Claudio ...

Nadia Toffa - Pasqua speciale : “Mio padre si è commosso” : Nadia Toffa trascorre la Pasqua in famiglia: gli auguri ai fan Nadia Toffa è uno dei personaggi televisivi più amati e seguiti del momento. L’inviata de Le Iene condivide spesso su Instagram i suoi pensieri, specie da quando combatte contro il cancro e usa i suoi spazi social per lanciare messaggi di speranza. L’ultimo post […] L'articolo Nadia Toffa, Pasqua speciale: “Mio padre si è commosso” proviene da Gossip e ...

Il padre di Neymar sicuro : “Mio figlio resterà al Psg” : Neymar Santos Senior padre e agente di Neymar Junior, intervistato ai microfoni di RMC Sport, ha parlato di futuro e non solo. Queste le sue dichiarazioni: “Abbiamo un contratto lungo con il PSG, siamo solo alla seconda stagione e le voci sull’interesse dei grandi club non cesseranno mai di rincorrersi. Tuttavia, il desiderio di mio figlio è di restare a Parigi. I tifosi possono stare tranquilli, perché lui vuole proseguire il ...

Marco Leonardi a Ballando con le Stelle : “Mio padre è stato arrestato mentre dormivo” : Ballando con le Stelle: Marco Leonardi racconta dell’arresto del padre È tempo di confessioni a Ballando con le Stelle per Marco Leonardi. Lo youtuber diciassettenne ha parlato dell’arresto del padre, il boss della malavita siciliana Francesco Leonardi. L’uomo è stato arrestato quando Marco era solo un bambino e quell’episodio ha inevitabilmente cambiato la vita dell’aspirante […] L'articolo Marco Leonardi a ...

Congresso famiglie - Maria Gandolfini : “Mio padre? Frustrato. Promuove valori maschilisti che hanno fallito in partenza” : “Direi a mio padre che è un uomo frustrato perché prova a mandare avanti un orgoglio maschilista, ma si vede che ha già perso in partenza questa battaglia”. A parlare è Maria Gandolfini, figlia adottiva del fondatore del Family Day Massimo Gandolfini, che oggi ha partecipato al corteo contro il Congresso delle famiglie: “Nel 2019 ci ritroviamo ancora in questa situazione perché non sono stati passati i valori giusti come quelli medievali che ...

Vieni da me - Roberta Capua in lacrime : “Mio padre non me lo ha mai detto” : Roberta Capua scoppia a piangere a Vieni da me per le parole del padre: “Non me l’aveva mai detto” Roberta Capua è tornata ancora una volta a trovare Caterina Balivo nella trasmissione Vieni da me, dove questa volta è stata la protagonista della rubrica intitolata “Volevo dirtelo”. Tanti i messaggi giunti alla brava conduttrice ed […] L'articolo Vieni da me, Roberta Capua in lacrime: “Mio padre non me lo ...