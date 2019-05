Lettera d' amore molto completa a Tiziana Panella

Una non Lettera d'amore (anche se lo è) per Ariana Grande : Gentile Ariana Grande, sono un suo ammiratore. Non consideri questa una lettera d’amore, anche se lo è. Certo, lo è più di ogni altra. Per me siete la donna più bella che c’è, sia in Italia che fuori. Sono un laureato di 49 anni, abito nella casa di Ippolito Nievo senza il permesso dei pronipoti. Ad

News Gf - la Lettera di Kikò per Ambra : parole d’amore per la professoressa : Grande Fratello, Kikò non smette di pensare alla professoressa Ambra! Kikò Nalli ha scritto una lettera per Ambra Lombardo! Il pensiero dell’hair stylist corre sempre verso la professoressa del Grande Fratello, che è stata eliminata nella puntata di martedì sera. Kikò forse non si aspettava un’uscita così prematura della concorrente, sperava di avere tempo di […] L'articolo News Gf, la lettera di Kikò per Ambra: parole ...

Lettera d’amore generica a una donna : Ti amo! Come ragazzo ogni dieci anni vado in catalessi. Secondo i calcoli dovrei andarci oggi, per cui se non mi vedi all’appuntamento è per questo, amore. Sì, Paola e Chiara sono le mie cantanti preferite. Elisabetta, amore mio, aspetto una tua risposta per eventuale matrimonio tra me e te. Decidit

Lettera d'amore a Rihanna : Gentile Rihanna, vi amo da sempre (cioè dal 2006). Sono stato a diversi vostri concerti. Sono i più belli. Sono un disoccupato di Jesi. Ho 39 anni. Come lavoro progettavo seggiovie pur non essendo laureato. Ma ho imparato da ballerino. Non è comunque stato questo il motivo. E’ che i comuni non p

«La vita di Natuzza è stata una Lettera scritta nella sofferenza e nell'amore al Signore» : Non significa', aggiunge, 'vivere fuori dal mondo, ma di attenerci all'esortazione di Gesù: 'Voi siete nel mondo, ma non del mondo'. Oggi più che mai rischiamo di essere travolti dalle manie di ...

Lettera d'amore a Paola Marella : Gentile Paola Marella, scusi se le scrivo questa Lettera d’amore su carta da foreste non certificate CO2. Però è una carta da Lettera in commercio. Il cartolaio mi ha detto che è fuorilegge ma sono previste deroghe per esaurimento scorte. Comunque l’importante è dirle che lei è una donna bellissima

Lettera d'amore a Beyoncé : Gentile Beyoncé, sono un vostro follower. Ne avete 270 milioni, se però tutti fanno come me dovrebbero essere meno: infatti vi seguo con dieci nomi diversi. Ma che importa, siete bellissima. E anche tutte le vostre canzoni lo sono. Abito in Italia, lavoro sulla Torre Branca a Milano. La Torre Branca

La Lettera inedita che Frizzi scrisse a Mirigliani : "Enzo - senza di te non avrei conosciuto il mio amore" : È trascorso un anno dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi e, in occasione del primo triste anniversario, Il Messaggero pubblica una lettera inedita che il conduttore scrisse ad Enzo Mirigliani, patron del concorso di bellezza Miss Italia. La kermesse fu condotta da Frizzi dal 1988 al 2002 e poi nel 2011 e 2012. "Uno di famiglia", lo ha definito Patrizia Mirigliani, figlia di Enzo che ha reso pubblica la missiva affidandola alle pagine del ...

Frizzi - spunta una Lettera inedita : “Senza di te non avrei conosciuto il mio amore” : 26 marzo 2019: un anno fa esatto moriva a 60 anni Fabrizio Frizzi, uno dei conduttori più amati di sempre. Si è spento all’ospedale Sant’Andrea di Roma a seguito di una emorragia cerebrale. La tragica notizia – confermata con una nota firmata dalla moglie Carlotta, dal fratello Fabio e dai familiari: “Grazie Fabrizio per tutto l’amore che ci hai donato” – ha commosso il mondo dello spettacolo e tutto il pubblico italiano e oggi, nel ...

Fabrizio Frizzi - spunta la Lettera che scrisse a Enzo Mirigliani : «Senza di te non avrei conosciuto il mio amore» : Un ricordo inedito di Fabrizio Frizzi, l'indimenticato conduttore morto un anno fa. E' la lettera che Frizzi scrisse ad Enzo Mirigliani, patron di Miss Italia per i suoi 90 anni. Fabrizio...

Fabrizio Frizzi - la Lettera inedita che scrisse a Enzo Mirigliani : «Senza di te non avrei conosciuto il mio amore» : Un ricordo inedito di Fabrizio Frizzi, l'indimenticato conduttore morto un anno fa. E' la lettera che Frizzi scrisse ad Enzo Mirigliani, patron di Miss Italia per i suoi 90 anni. Fabrizio...

Ho trovato una Lettera d’amore. E ho deciso di salvarla : Chi ha scritto questa lettera d’amore? Ma soprattutto: qualcuno l’ha letta? E’ lì che aspetta in cima a una montagna dove non vedi nessuno a perdita d’occhio. Ma non sai se l’autore l’abbia lasciata sperando che alla fine qualcuno arrivasse. O se lui l’abbia smarrita, l’abbia abbandonata avendo perso ormai la speranza. Chissà. Magari è stata proprio lei a lasciarla perché andasse persa. E ...

Il dramma di Ghali nel nuovo singolo I Love You (audio e testo) - una Lettera d’amore per il ritorno a San Vittore : Il racconto di Ghali nel nuovo singolo I Love You è quello che somiglia a una lettera d'amore a un detenuto immaginario. Queste le parole prese in prestito dal trapper di origini tunisine, che ha appena presentato il suo nuovo lavoro tra le mura del carcere di San Vittore. Ed è anche la storia di un ritorno al passato, quella di I Love you, che vuole legare il ricordo di un bambino che andava a trovare suo padre con quello dei detenuti che ...

GHALI - 'I LOVE YOU' È IL NUOVO SINGOLO/ Video : Lettera d'amore ad un carcerato : 'I LOVE YOU' è il NUOVO SINGOLO di GHALI, presentato nel carcere di San Vittore: è una lettera d'amore ad un carcerato e un inno contro la paura.