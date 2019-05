agi

(Di martedì 14 maggio 2019) Commosso ma anche choccato, quasi "stordito", con sul volto un'espressione di incredulità. È l'immagine dimentre, tenuto sottobraccio, se non sollevato, veniva portato verso l'Aula 1 della facoltà di Lettere e Filosofia dell'università Laper tenere un intervento sul tema delle 'Convivenze'. Un immagine nuova per lui, è come se di colpo si sia sentito "preso in mezzo", come se qualcosa di molto più grande stesse avvenendo, qualcosa che va oltre il momento in sè e guarda invece oltre. E non gli sembrava vero sentire quel "fate largo, fate passare: stiamo scortandonell'aula per consentirgli di parlare, mentre c'era chi voleva mettergli il bavaglio" che una studentessa urlava al megafono precedendo il gruppo, e l'ex sindaco si guardava intorno come a voler essere certo di quanto accadeva. Quel corteo, quel megafono ...

ilfoglio_it : [VIDEO] Arriva #MimmoLucano e La Sapienza torna agli anni '70. Il corteo di Forza Nuova, il presidio antifascista e… - contribuenti : La giornata di Mimmo Lucano alla Sapienza - lorenalittle66 : RT @marlenekuntz: Ieri eravamo a Riace per il battesimo della fondazione “È stato il vento” che si occuperà della raccolta fondi destinati… -