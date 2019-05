Il presidente del Piemonte Chiamparino a caccia ai voti dei grillini per battere la Lega 

Venezia - il presidente Tacopina : “la retrocessione del Palermo? Chi commette illeciti deve pagare” : “Non posso negare che l’ipotesi di essere salvi senza disputare i playout ci fa tirare un gran sospiro di sollievo”. Sono le dichiarazioni del presidente del Venezia Calcio Joe Tacopina dopo la sentenza che ha condannato il Palermo alla retrocessione in Serie C. “Come ho avuto modo di ribadire diverse volte in queste settimane, credo sia giusto che chiunque commetta degli illeciti debba pagarne le conseguenze ...

Living Planet Symposium - il neopresidente ASI : “L’Italia è molto orgogliosa delle proprie attività spaziali” : Il neopresidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, è intervenuto questa mattina a Milano, in occasione dell’apertura del Living Planet Symposium, l’evento promosso dall’Agenzia Spaziale Europea e considerato la più grande conferenza sull’Osservazione della Terra dallo spazio: “L’Italia è molto orgogliosa delle proprie attività spaziali,” ha dichiarato Saccoccia, rimarcando il ruolo ...

Corsa salvezza - il presidente dell’Empoli Corsi : “i nostri avversari adesso hanno paura” : “Una bella vittoria e una bella prestazione, forse le nostre motivazioni erano superiori. La squadra ha ritrovato salute dopo una serie di difficoltà di carattere fisico. Ora ci sono due partite che sembrano insormontabili, ma proveremo con entusiasmo a fare l’impresa”. Sono le dichiarazioni del presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi intervenuto ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio 1 sulla volata ...

Fiorentina - Morabito (presidente Ussi Toscana) : “Lettera Della Valle un errore madornale” : La Fiorentina perde ancora, lo fa in casa contro il Milan. Prosegue dunque la striscia di risultati negativi per i viola, che va ormai avanti da mesi. Ma prima Della sfida, il patron Diego Della Valle aveva pubblicato su “La Nazione” una lettera in cui manifestava il suo disappunto contro tutti quei tifosi che stanno mandando avanti una contestazione che dura da un po’. A tal proposito è voluto intervenire anche Franco ...

Palermo - il nuovo presidente Alessandro Albanese in conferenza : “Sanzioni del TFN? Sono sereno” : Niente da fare per il Palermo, il club rosanero ha fallito la promozione in Serie A ed adesso si giocherà la promozione ai playoff Il neo presidente rosanero Alessandro Albanese parla in conferenza stampa: “intanto la risposta della citta’ e’ stata eccezionale, un grande orgoglio per il nuovo corso del Palermo; vuol dire che qualcosa stiamo facendo e che il Palermo e’ attrezzato per dire la propria ai playoff. ...

Serie BKT 38esima giornata pomeriggio di festa allo Scida dopo il successo sull’Ascoli e la salvezza. Il presidente Gianni Vrenna ha dichiarato che Stroppa rimarrà alla guida della squadra : Crotone 3 Ascoli 0 Marcatori: Simy 40°, Pettinari 47°, Benali 56° Crotone (3-5-2): Cordaz, Vaisanen, Spolli (Cuomo), Marchizza, Sampirisi,

Il presidente della Rai - Foa visita il museo del cioccolato di Modica : Il presidente della Rai Marcello Foa ha visitato ieri il museo del cioccolato di Modica. Ad accogliere il presidente in laboratorio, Ignazio Iacono

Basket : è morto Gianni De Michelis - presidente di Lega negli Anni ’80 e ’90 e tra i fondatori dell’ULEB : All’età di 78 Anni, nella notte, è morto GiAnni De Michelis, uno dei volti più conosciuti della Prima Repubblica, oltre a essere tra gli uomini che più si impegnarono per la causa di Bettino Craxi all’interno del Partito socialista. Fu inoltre ministro per diverse volte e vicepresidente del Consiglio dei Ministri nella breve stagione del governo De Mita, sul finire degli Anni ’80. A De Michelis non sono Legate soltanto le ...

L’ex presidente della Confindustria siciliana Antonello Montante è stato condannato a 14 anni di carcere per “associazione per delinquere” : L’ex presidente della Confindustria siciliana Antonello Montante è stato condannato a 14 anni di carcere per le accuse di “associazione per delinquere finalizzata alla corruzione” e “accesso abusivo a sistema informatico”. Montante – che aveva ottenuto una certa popolarità grazie

Spazio : cooperazione bilaterale ASI-NASA - visita del presidente Saccoccia a Washington : Prima missione all’estero nel ruolo di Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana per Giorgio Saccoccia, insediatosi in agenzia lo scorso venerdì 3 maggio. Il Presidente è sbarcato a Washington il 6 maggio a conferma che gli Stati Uniti sono il primo partner dell’Italia in campo spaziale fuori dell’Europa. ASI e NASA hanno una lunga tradizione di cooperazione bilaterale che inizia col nascere di ASI nel 1988 e continua ininterrottamente fino ad ...

Finale Coppa Italia – Il presidente della Repubblica riceve le squadre alla vigilia della sfida : Calcio, Finale di Coppa Italia: squadre dal Presidente della Repubblica alla vigilia della sfida Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrerà una rappresentanza delle squadre di Atalanta e Lazio in vista della Finale di Tim Cup. La cerimonia è stata fissata per martedì 14 maggio al Palazzo del Quirinale, con inizio alle 16.00. Le squadre saranno accompagnate dal Presidente del Coni, Giovanni Malagò, e dal Presidente della ...

Maurizio DANESE riconfermato presidente dell'Ente Fiera di Verona SPA : Il nuovo cdasaràoraimpegnatonella prosecuzione di un progetto che guarda allo sviluppo strategico di Veronafiere per i prossimi vent'anni, tenendo ben presente il ruolodi motore per l'economia del ...

Clima e ambiente - vicino alla causa il presidente della camera Fico : “dobbiamo lavorare in rete insieme” : Vicinanza nella causa per la salvaguardia dell’ambiente, da parte del presidente della camera Roberto Fico che esorta ognuno a fare la sua parte e cambiare le proprie abitudini quotidiane, a partire da istituzioni e politica che si impegnano in prima linea. “Sono davvero contento di essere stato stamattina al Villaggio dell’educazione ambientale che i ministeri dell’ambiente e dell’Istruzione, insieme al Comune di ...

Juventus - il presidente della Lazio Lotito potrebbe dare l'ok per Milinkovic-Savic : In attesa di conoscere l'esito dell'incontro che si terrà a giorni fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli e il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, la dirigenza sta già preparando le strategie di mercato per accrescere ulteriormente la qualità della rosa in vista della prossima stagione. Oltre agli acquisti, in casa bianconera potrebbero esserci anche delle cessioni importanti, e al momento tra i candidati all'addio alla "Vecchia ...