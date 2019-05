Google semplifica il controllo dei dati che raccoglie da Google Assistant

tuttoandroid

(Di martedì 14 maggio 2019) Ultimamenteha cercato di essere più trasparente con le informazioni chee di recente consente agli utenti di eliminare le loro registrazioni "OK" dai suoi database. La società continua are la revisione delle informazioni in suo possesso che riguardano l'utente, aggiungendo un'opzione per accedere aididirettamente nelle impostazioni dell'app. L'articoloildeichedaproviene da TuttoAndroid.

zazoomblog : Google semplifica la creazione di riunioni nel Calendario - #Google #semplifica #creazione - zazoomnews : Google semplifica la creazione di riunioni nel Calendario - #Google #semplifica #creazione - zazoomnews : Google semplifica la creazione di riunioni nel Calendario - #Google #semplifica #creazione -