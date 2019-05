AS Roma | De Rossi annuncia l’addio | finisce un’altra epoca

De Rossi lascia la Roma - Pallotta : “Ha sempre incarnato il tifoso giallorosso con orgoglio” : E’ notizia di circa un’ora fa: Daniele De Rossi a fine stagione lascerà la Roma. Contro il Parma, la sua ultima partita in giallorosso. Alle 12.45 il centrocampista terrà una conferenza stampa. Ha espresso il suo pensiero in merito il presidente dei capitolini James Pallotta, ecco le sue parole. “Per 18 anni, Daniele è stato il cuore pulsante dell’AS Roma. Ha sempre incarnato il tifoso Romanista sul campo con ...

De Rossi lascerà la Roma a fine campionato : La Roma ha ufficializzato che quella con il Parma sarà l'ultima partita di Daniele De Rossi con la maglia giallorossa. "De Rossi non si ritirerà dal calcio giocato", si legge sul sito della società. "All'età di 35 anni, ha intenzione di intraprendere una nuova avventura lontano dalla Roma". “Per 18 anni, Daniele è stato il cuore pulsante dell'AS Roma”, ha dichiarato il presidente del Club Jim Pallotta. “Ha sempre incarnato il tifoso ...

