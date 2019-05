Perché lo sbarco di Uber in Borsa non è stato un successo

wired

(Di lunedì 13 maggio 2019) Il debutto indinon èdei migliori. La società di taxi privati che lo scorso venerdì 10 maggio ha fatto il suo ingresso nel listino di Wall Street, dove era atteso come l’unicorno dei record, ha invece subito lo stesso colpo riportato dalla rivale Lyft qualche mese fa, quando battendo sul tempo la concorrente aveva esordito sui mercato con un tonfo del valore societario. Aperò non è barivedere al ribasso il prezzo del collocamento delle azioni. Nella sua prima giornata di contrattazioni il titolo della società californiana ha perso il 7,6%, facendo scendere il prezzo dai 45 dollari ad azione del debutto fino a quasi 41 dollari, per poi attestarsi sui 42 dollari ad azione. Se il valore di 75 miliardi dollari a cui la app era stata quotata già ridimensionava i 120 miliardi che inizialmente erano stati ipotizzati per l’offerta pubblica iniziale (Ipo) ...

