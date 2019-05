OnePlus 7 Pro fa faville su AI Benchmark lasciandosi alle spalle i Galaxy S10 | P30 Pro e

È ora ufficiale che OnePlus 7 Pro abbia uno schermo da 6 - 67 pollici senza notch e con refresh rate a 90 Hz : Nuove conferme per OnePlus 7 Pro a un passo dalla presentazione ufficiale: il nuovo fiore all'occhiello dell'azienda avrà un display da 6,67 pollici con refresh rate a 90 Hz, spogliato del notch. L'articolo È ora ufficiale che OnePlus 7 Pro abbia uno schermo da 6,67 pollici senza notch e con refresh rate a 90 Hz proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro indossano le cover in ben 12 nuovi render : OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro sono i protagonisti dei nuovi render trapelati in queste ore, che li ritraggono con alcune cover originali.

La fotocamera di OnePlus 7 Pro brilla su Netflix e National Geographic Magazine : La campagna "Shot on OnePlus 7 Pro" prosegue, questa volta la qualità fotografica del device è stata esibita da Netflix e National Geographic Magazine.

OnePlus annuncia il programma Trade-In per OnePlus 7 Pro : pronti a vendere il vostro smartphone? : Anche quest'anno OnePlus lancia il programma di Trade-In che permette di risparmiare sull'acquisto di OnePlus 7 Pro cedendo il proprio smartphone usato.

OnePlus 7 Pro avrà un feedback aptico prodigioso e tanti accessori ad accompagnarlo : Buone notizie per il feedback aptico di OnePlus 7 Pro, che potrà contare su un motore di vibrazione molto più prestante. E nel frattempo si comincia a parlare dei tanti accessori che lo accompagneranno il giorno del lancio.

Volete essere i primi ad acquistare OnePlus 7 Pro? Potete farlo nel Pop-Up di Roma il 18 maggio : Il 18 maggio aprirà a Roma il Pop-Up Store di One Plus e sarà possibile acquistare il nuovo OnePlus 7 Pro, che sarà presentato 4 giorni prima.

OnePlus apre il programma di beta testing per l'app Galleria di OxygenOS : OnePlus lancia il suo primo programma di beta testing per una delle sue applicazioni di sistema.

A nudo il OnePlus 7 Pro : specifiche complete - foto e prezzo modelli : Sarà presentato il 14 maggio il OnePlus 7 Pro, insieme a suo fratello più piccolo OnePlus 7. Ovvio che l'attenzione sia principalmente catalizzata su questo primo modello, che inaugurerà un nuovo flusso di device, dalle caratteristiche ancora più premium. Ci ha pensato il solito portale 'winfuture.de' a fornire un quadro della situazione più completo, mettendoci al corrente di tutto quello che c'è sapere sul conto di questo specifico device, ...

OnePlus 7 Pro come se fosse ufficiale : prezzi in euro - render e caratteristiche complete : A pochi giorni dalla presentazione ufficiale scopriamo tutto su OnePlus 7 Pro: render, specifiche tecniche e prezzi in europa delle diverse varianti.

I device dei sogni i OnePlus 7 e 7 Pro : da subito Android Q beta : I OnePlus 7 e 7 Pro non saranno soltanto mostri sacri dal punto di vista hardware, ma anche dispositivi all'avanguardia lato software, potendo contare, fin da subito, su Android Q beta. A margine del Google I/O 2019, che ha aperto i battenti nella serata di ieri 7 maggio, il colosso di Mountain View ha presentato quella che sarà la sua prossima major-release, giunta alla terza developer preview. La release non è solo disponibile per i ...

Problemi con le chiamate rapide su smartphone OnePlus - cosa succede e soluzione prevista : Le chiamate rapide vi danno noia su smartphone OnePlus più o meno recenti? Queste scompaiono giornalmente, nonostante siano state memorizzate a dovere? Non siete gli unici a sperimentare questo tipo di bug, anzi è molto diffuso oltre che essere fastidioso. Cerchiamo dunque di capire cosa sia riconducibile l'anomalia e se, per il momento, esiste una specifica soluzione. Le prime segnalazioni di Problemi con le chiamate rapide su smartphone ...

OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro riceveranno Android Q Beta subito dopo il lancio : OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro, i prossimi smartphone di punta del brand cinese, permetteranno di provare Android Q Beta subito dopo il lancio.

Android Q beta è pronto al download per OnePlus 6T - 6 - Xiaomi Mi 9 e Mi MIX 3 5G : ecco ciò che c'è da sapere : OnePlus e Xiaomi hanno rilasciato le beta di Android Q per i loro top di gamma: ecco i dettagli per OnePlus 6T, OnePlus 6, Xiaomi Mi 9 e Xiaomi Mi MIX 3 5G

Samsung Galaxy Note 10 dovrebbe usare memorie UFS 3.0 come OnePlus 7 Pro : Samsung Galaxy Note 10, stando alle ultime indiscrezioni emerse in giornata, potrà contare su memorie UFS 3.0 e RAM LPDDR4X.