‘La Fagianata di Magrini’ | “Giusta la decisione del Var nei confronti di Viviani; ma che

(Di lunedì 13 maggio 2019) Riccardo Magrini, noto commentatore tecnico di Eurosport, ci racconta il “suo” Giro d’Italia 2019 con “La”, rubrica giornaliera che potrete leggere ogni sera su OA Sport. TERZA TAPPA GIRO D’ITALIA 2019 LADEL VAR E L’ANALISI DELLA VOLATA “Oggi esiste il Var e di conseguenza credo che sia stato ineccepibile.ha fatto una deviazione che non si può fare da regolamento, e quindi andava retrocesso; non ci sono dubbi. Peccato perchè era andato tutto bene, ha fatto una volata fantastica e dispiace perchè aveva vinto bene, con astuzia, sfruttando fino all’ultimo il risultato dei suoi compagni; e soprattutto è stato bravo anche Fabio Sabatini ad allungare la fila e mettere Elia alla ruota di Ackermann, costringendolo a partire e sfruttando la scia fino all’ultimo. Forse ha aspettato un po’ troppo ad uscire per via del fatto che ...

