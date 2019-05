In arrivo in esclusiva su Amazon Prime Video la nuova serie di Star Trek che vede ancora

eurogamer

(Di lunedì 13 maggio 2019) Attraverso un comunicato stampa,in collaborazione con CBS, ci fa sapere che distribuirà inladichecome protagonista il ritorno di Sir Patrick Stewart nei panni del comandante Jean-Luc Picard.LaSir Patrick Stewart riprendere il ruolo del venerabile Jean-Luc Picard, che ha interpretato per sette stagioni in ": Next Generation". Laseguirà questo personaggio iconico nel prossimo capitolo della sua vita."C'è solo una parola che può descrivere Sir Patrick Stewart nel ruolo di Comandante della nave spaziale ed è 'leggendario'", ha affermato Alex Kurtzman produttore esecutivo della. "Siamo felicissimi che torni al comando, per portare il messaggi ottimisti dial pubblico in tutto il mondo". "Siamo entusiasti di collaborare con CBS per portare laedizione della ...

DarioConti1984 : Oppo A7n, in arrivo la nuova versione esclusiva Enterprise Edition - ItaliaStartUp_ : Oppo A7n, in arrivo la nuova versione esclusiva Enterprise Edition - Tecno__Android : -