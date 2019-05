I super prezzi dei farmaci Usa spingono gli immigrati europei a curarsi nei paesi

Tre apre All-In super Power ai già clienti - nuovi dettagli e prezzi per le offerte Vodafone Red Ulimited : Tre offre la possibilità ai già clienti di attivare All-In Super Power, mentre Vodafone fa chiarezza sull'offerte Red Unlimited. L'articolo Tre apre All-In Super Power ai già clienti, nuovi dettagli e prezzi per le offerte Vodafone Red Ulimited proviene da TuttoAndroid.

Monetine da 1-2 centesimi addio : Conad arrotonda i prezzi al supermercato - cosa cambia - InvestireOggi.it : addio alle Monetine nei supermercati. Conad ha di recente deciso di introdurre l'arrotondamento per eccesso o per difetto del resto al multiplo di 5 centesimi più vicino. La novità della nota catena ...

Prezzi della benzina in continuo aumento - si superano i 2 euro al litro : Gli aumenti sono dovuti sia alla situazione politica in Libia che all' embargo sull'importazione di greggio dall'Iran . Tante sono infatti le difficoltà, per questo motivo oggi 24 aprile Eni, IP e ...

Buono sconto del 20% su eBay : tanti smartphone a prezzi super da acquistare : eBay lancia il nuovo Buono sconto PITSMART100, che consente per ottenere un ribasso del 20% sul prezzo di acquisto di uno smartphone e non solo. Ecco una selezione dei migliori prezzi. L'articolo Buono sconto del 20% su eBay: tanti smartphone a prezzi super da acquistare proviene da TuttoAndroid.

Prezzi benzina : su alcune autostrade si superano i due euro al litro. Le cause? Sanzioni Usa all’Iran e tensioni in Libia : Oltre i due euro a litro. Il prezzo della benzina tocca Prezzi molto elevati alla vigilia del ponte del 25 aprile. La causa? L’inasprimento delle Sanzioni statunitensi all’Iran oltre alla tensioni in Libia che hanno causato un aumento del prezzo del greggio. L’Osservatorio carburanti del Mise ha evidenziato come sulle autostrade i Prezzi arrivino a a superare i 2 euro al litro per la benzina: è il caso dei 2,041 euro al litro ...

Benzina : aumento dei prezzi in autostrada - superati i 2 euro al litro : Che i prezzi della Benzina fossero già saliti nell'ultimo periodo non è ormai una novità, ma che continuassero imperterriti ad aumentare ha lasciato l'amaro in bocca a molte persone. Già su alcune autostrade italiane, secondo quanto riportato dai cartelli esposti, il prezzo ha superato i 2 euro per ogni litro di Benzina, arrivando addirittura a 2,071 sul tratto della stazione Masseria Est. Si tratta di un aumento dei prezzi che interessa la ...

USA - superano le attese i prezzi import-export a marzo : Oltre le attese i prezzi import-export nel mese di marzo. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics americano, i prezzi import hanno registrato una variazione positiva dello 0,6% dopo il ...

Vinitaly : al supermercato prezzi in aumento del 6 - 5% consumi -3 - 8% : Verona, 8 apr., askanews, - Non piace ai consumatori l'aumento dei prezzi del vino al supermercato. Di fronte ad un aumento medio del 6,5% nel 2018, il consumatore ha ridotto gli acquisti del 3,8%. ...

Addio monete da 1 e 2 centesimi : supermercati annunciano arrotondamento dei prezzi. Si inizia da Conad : La sorte delle monetine da 1 e 2 centesimi di euro è ormai da tempo segnata. Del resto si tratta di due monete dal valore talmente irrisorio da renderle difficili da utilizzare per effettuare pagamenti, rivelandosi solo un ulteriore peso nei portafogli di milioni di consumatori. E’ anche per questo che nei primi mesi del 2018 è stata annunciata una decisione drastica. Smettere di coniare le monetine da 1 e 2 centesimi, semplificando la ...

Euro - addio alle monetine da 1 e 2 centesimi : catena di supermercati arrotonda i prezzi - ecco che cosa cambia : Se volete pagare in contanti alla cassa dei supermercati Conad riempitevi le tasche di monetine da 1 e 2 centesimi, quelle che ogni sera mettete nella ciotola all'ingresso, altrimenti...