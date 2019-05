Gigi Maifredi | ' La Juventus aspetta Guardiola'

L’uomo del giorno – Tanti auguri a… Gigi Maifredi - l’occasione fallita con la Juve e il declino… : L’uomo del giorno di oggi è Luigi “Gigi” Maifredi, che compie 72 anni. Povera la sua carriera da calciatore, ricca invece quella da allenatore. Dopo le esperienze sul campo (cresce nel Brescia) con Rovereto e Portogruaro, inizia in panchina nei diletTanti del Real Brescia, prima di esordire nel professionismo a Crotone in Serie C. E’ però di nuovo a Brescia (precisamente nell’Ospitaletto) che si fa conoscere ...