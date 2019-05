Fazio | la Rai cancella tre lunedì a «Che fuori tempo che fa»

La Rai taglia 3 lunedì a Fazio - l'ad Salini e Foa all'oscuro di tutto : Fabio Fazio ieri sera ha spiazzato tutti togliendosi un sassolino in diretta tv senza aspettare la nota della Rai. Il conduttore di Che tempo che fa ha annunciato ai telespettatori che stasera va in...

Rai1 : nessuna chiusura di Fazio. Salini chiede spiegazioni : In apertura di puntata di stasera di Che tempo che fa, Fabio Fazio ha annunciato che quella di domani sera sarà l'ultima puntata di Che fuori tempo che fa, il talk show della seconda serata del lunedì della Rete 1 della Rai. Si sono susseguite sui media le interpretazioni rispetto a questo annuncio del conduttore ligure, interpretazioni che da più parti traducono questo taglio di tre puntate come la conseguenza del clima che si è venuto ...

Rai1 : Nessuna chiusura di Fazio : In apertura di puntata di stasera di Che tempo che fa, Fabio Fazio ha annunciato che quella di domani sera sarà l'ultima puntata di Che fuori tempo che fa, il talk show della seconda serata del lunedì della Rete 1 della Rai. Si sono susseguite sui media le interpretazioni rispetto a questo annuncio del conduttore ligure, interpretazioni che da più parti traducono questo taglio di tre puntate come la conseguenza del clima che si è venuto ...

Che tempo che fa - pernacchia di Fabio Fazio alla par condicio : Rai - ma quale servizio pubblico? : Il solito immancabile Roberto Saviano, reduce dai «fasti» del Salone del Libro di Torino. E poi Carlo Calenda, diventato il nuovo guru della sinistra. Insomma, la par condicio modello Fabio Fazio non conosce limiti e anche quando la lista degli ospiti richiederebbe una certa misura, il conduttore di

La Corte dei conti indaga sul compenso della Rai a Fazio. Ma lo sta facendo dal 2017 : Quasi due anni fa, era l’inizio di luglio 2017, l’esponente del Pd Michele Anzaldi fece un esposto in relazione al possibile danno erariale causato dal compenso della Rai per Fazio Fazio. Come conseguenza la Procura Regionale per il Lazio della Corte dei conti ha aperto un’istruttoria sul contratto tra la società L’Officina (di cui il conduttore ha...

Otto e mezzo - fuochi d'artificio tra Gruber a Salvini : "Fazio costa troppo? Ma lei non aveva detto 'Fuori i partiti dalla Rai'? : Gruber incalza, Salvini sguiscia: la puntata di Otto e mezzo mette alla prova la pazienza teutonica di Lilli. Ma lo scambio non trascende. E si chiude con la promessa di rose rosse. Un continuo botta e risposta tra Lilli Gruber e Matteo Salvini: la puntata di Otto e mezzo di mercoledì 8 maggio 2019 è stata al cardiopalmo e giocata esssenzialmente sulla conduttrice e il vicepremier, con Alessandro De Angelis, vice direttore di Huffington ...