Decathlon cerca addetti vendita e magazzinieri in tutta Italia

Offerte di lavoro : Decathlon cerca venditori sportivi e magazzinieri in tutta Italia : Decathlon è un noto marchio di articoli sportivi nato nel 1976. Negli anni questa azienda si è dedicata all'innovazione fino a creare 21 marchi di prodotto. Ma nel corso del tempo ha anche cercato di far crescere la sua rete di vendita, al punto da raggiungere circa 1000 negozi aperti nel mondo. Per mandare avanti questi ultimi, tale impresa è sempre alla ricerca di nuovo personale, come mostra anche l'elenco delle Offerte di lavoro presente sul ...