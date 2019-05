Bergamo | trova 20 mila euro dimenticati al bancomat | chiama i carabinieri e

Bergamo - trova 20mila euro al bancomat e li restituisce al proprietario : Gabriele Laganà I soldi sono stati trova ti da un cittadino presso uno sportello di un bancomat di Urgnano, nel Bergamasco. L’uomo ha subito avvertito i carabinieri denunciando l’inusuale situazione trova migliaia di euro abbandonati al bancomat , non li prende ma chiama i carabinieri per farli restituire al legittimo proprietario . Un gesto di incredibile onestà quello che è stato compiuto ieri da un uomo residente a Urgnano, piccolo ...

Bergamo - scomparsa Federica studentessa 17enne - i familiari : 'Aiutateci a trovarla' : Sono ore d'ansia e di grande preoccupazione per i familiari e gli amici di Federica Tomasoni, studentessa diciassettenne residente a Romano di Lombardia, popoloso comune nel cuore della pianura bergamasca. Ieri, venerdì 10 maggio, è uscita di casa con uno zainetto e ha fatto perdere le sue tracce. Il genitori della giovane, preoccupati, hanno già presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri e la stanno cercando dovunque. La scomparsa Intorno ...

Bergamo - viaggio nella provincia dove c’è lavoro ma mancano i lavoratori. ‘Più del 25% delle aziende ha difficoltà a trovarli’ : Ogni mese, in Italia, ci sono 100mila offerte di lavoro che cadono nel vuoto. “E Bergamo è in cima alla lista tra i territori con maggior bisogno di lavoratori” rivela il presidente di Confindustria della Città dei mille, Stefano Scaglia. Il sistema produttivo bergamasco è in salute: l’export vola, la ripresa economica nel triennio 2013-2016 è stata la migliore della Penisola e la disoccupazione è tra le più basse delle 107 ...