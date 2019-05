Anziana uccisa in casa a Roma | 5 fermati Colpita alla testa mentre chiedeva aiuto

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2019) L’avevanoe poi erano datifuga ma sono stati rintracciati, perché uno di loro si è costituito e ha cominciato a parlare. Sono stati catturati così i ladri che il 5 maggio hanno causato la morte di Anna Tomasino, la donna di 89 anni trovata morta in, nel quartiere di Montesacro. Hanno tra i 20 e i 42 anni, sono tutti rom: quattro di origine serba ed uno di origine bosniaca. A mettere i carabinieri della Compagnia Casilina con gli agenti della Squadra Mobile sulle tracce della banda uno dei componenti che si è costituito. Da lì la svolta alle indagini che ha permesso di risalireidentità dei complici, alcuni in fuga: uno è stato rintracciato presso il campo nomadi di via Salviati, un altro nei pressi della stazione ferroviaria di Pomezia – Santa Palomba ed un terzo in provincia di Torino, quest’ultimo rintracciato graziecollaborazione ...

