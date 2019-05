Vento forte in Liguria anche domani

Maltempo a Milano - temporale e Vento forte. Disagi per la grandine a Malpensa. FOTO : Maltempo a Milano, temporale e vento forte. Disagi per la grandine a Malpensa. FOTO Un nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio sul capoluogo lombardo tra le 17 e le 19. La protezione civile ha emesso un'allerta arancione da sabato notte e per la giornata di domenica. Monitorati i livelli dei fiumi Seveso e ...

Allerta Meteo Milano : criticità arancione per temporali e Vento forte : La Protezione Civile ha emesso un’Allerta arancione per temporali e vento forte con raffiche di vento fino a 50-70 chilometri all’ora su Milano a partire da questa notte e per la giornata di domani. Il Comune, che ha gia’ attivato il COC, il centro operativo comunale in via Drago, per monitorare i livelli dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione Civile del Comune di Milano, invita le ditte che hanno ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : temporali e Vento forte : Torna il maltempo in Emilia-Romagna: la Protezione Civile regionale e l’Arpae hanno emesso una Allerta – in vigore dalla mezzanotte di oggi a quella di domani – per temporali e vento forte su larga parte del territorio. In particolare, l’Allerta e’ di colore arancione per criticita’ idraulica e idrogeologica e temporali sulla Romagna, sull’Emilia orientale, sulla pianura Emiliana centrale e ...

Vento forte : stop al collegamento con le Isole Tremiti : Interrotti i collegamenti via mare tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia) a causa delle avverse condizioni meteo. La motonave ‘Isola di Capraia’ e’ rimasta in porto rinforzando gli ormeggi. La Capitaneria di Porto ha diramato un avviso di burrasca valido fino alla serata che prevede mare molto mosso e Vento di nord-ovest a forza 7. L'articolo Vento forte: stop al collegamento con le Isole Tremiti sembra essere il ...

May Così Tante non è stato un eVento-ripicca ma un messaggio forte e chiaro : Quello della canzone al femminile, svoltosi il Primo Maggio sul palco dell’Angelo May, non è stato un concerto “contro” quello di San Giovanni, pure iniziato e concluso tra polemiche per la scelta degli artisti e la mancanza di donne. Non è stata una ripicca per l’esclusione della canzone d’autore al femminile ma un segnale, per la verità preciso e forte. Con buona pace delle classifiche, delle mode musicali e dei piccoli e grandi “divi” del ...

Forte Vento : divelto il tetto dell'ospedale di Cittiglio : Cittiglio, Varese,, 6 maggio 2019 - Danni all' ospedale di Cittiglio, nel Varesotto: ieri le forti raffiche di vento hanno divelto una parte della copertura di un padiglione della struttura ...

Roma - Vento forte. Chiuso il Bioparco : 21.24 Evacuato il Bioparco di Roma a causa del vento forte. Sul posto è intervenuta con diverse pattuglie la polizia locale. Da quanto si apprende, sarebbe stata la direzione a richiedere l'evacuazione e la chiusura per motivi di sicurezza. Diversi gli alberi e i rami caduti in strada e su auto in sosta. Tra questi sul Lungotevere degli Alberteschi e in viale del Castro Pretorio, sono stati centrati due taxi, ma fortunatamente senza provocare ...

Castellammare - Vento forte e palo in bilico - rimossi alcuni striscioni della Juve Stabia a Corso Garibaldi : La festa della promozione in B delle vespe potrà avere inizio, ma non sarà possibile abbellire le strade della città con alcuni addobbi. Infatti, proprio stamattina nei pressi di Corso Garibaldi i ...

Allerta Meteo Veneto : Stato di Attenzione per pioggia - neve e Vento forte : In riferimento alla situazione Meteorologica attesa sul territorio regionale, come da Avviso di condizioni Meteo avverse emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato: per criticità idrogeologica lo Stato di Attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di ...

Maltempo e Vento forte : chiusa da SS36 del lago di Como a Teggiate : A causa di Maltempo e vento forte, la SS36 “del lago di Como e dello Spluga” è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, dal km 140,000 al km 149,519 in località Teggiate Nuova in provincia di Sondrio. Sul posto è presente il personale Anas L'articolo Maltempo e vento forte: chiusa da SS36 del lago di Como a Teggiate sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo e Vento forte sul Garda : “Rimanete in casa e uscite solo se strettamente necessario” : “Le raffiche di vento continueranno ancora per alcune ore. Si consiglia di rimanere a casa e di uscire solo in caso di stretta necessità“: è l’appello lanciato dal Municipio di Lonato (Brescia) colpito insieme a Desenzano del Garda dalle avverse condizioni meteo. La Polizia locale di Desenzano ha chiesto ai bresciani di evitare di recarsi nella zona del lago. Per motivi di sicurezza, il Comune di Lonato ha disposto la chiusura ...