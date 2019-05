Silver King | il wrestler messicano muore sul ring

vanityfair

(Di domenica 12 maggio 2019)La tragedia si consuma davanti agli occhi di migliaia di spettatori che assistono inermi (e inconsapevoli) alla morte di. Il, coperto da una maschera dai riflessi argentei, collassa sulper un attacco di cuore. Succede a Londra, durante un incontro con lo sfidante Warrior Youth. Tutto sembrava andare come previsto: l’entusiasmo generale, il campione che si arrampica sulle corde e incita il pubblico a tifare per lui. Poi lo stramazzare a terra, i primi soccorsi e la speranza fino all’ultimo che potesse farcela. https://twitter.com/luchalibreaaa/status/1127362437488041984 Cesar Cuauhtemoc Gonzalez Barron, questo il vero nome del lottatore, aveva 51 anni e un destino già scritto nel mondo del wresling. Suo padre, meglio conosciuto come il Dottor Wagner, era stato un ...

