Semplici a Sky | “Meritavamo il pareggio | Meret arriverà a grandi livelli”

forzazzurri

(Di domenica 12 maggio 2019) Leonardo, allenatore della Spal ha analizzato la partita e il futuro della sua squadra ai microfoni di Sky. Le sue dichiarazioni : “Il voto alla stagione dei miei ragazzi è straordinario, salvarci con tre giornate d’anticipo è stato un grande risultato . Mi dispiace per oggi, avremmo meritato ile faccio quindi i complimenti alla mia SPAL”. Dove? “Haqualità sia morale che tecniche, farà sicuramente una grande carriera. È un portiere di prospettiva. Sia all’andata che oggi ci ha negato la gioia del gol , ma gli auguro il meglio perché se lo merita”. Dove può migliorare la SPAL? “Una squadra come la SPAL deve cercare di migliorarsi in tutto, anno dopo anno. Credo che qui ci sia la voglia da parte di tutti di provare a confermare la categoria. Io personalmente mi incontrerò a fine stagione con la ...

sscalcionapoli1 : Semplici a Sky: “Meritavamo il pari! Meret? Ci ha negato il gol sia andata che ritorno, farà una gran carriera”… - Napolisport : Semplici a Sky: “Meritavamo il pareggio, per il mio futuro vedremo” - luludisa1969 : RT @tuttonapoli: SPAL, Semplici a Sky: 'Meritavamo il pari! Meret? Ci ha negato il gol sia andata che ritorno, farà una... -