Overtourism | è allarme | troppi visitatori | anche Venezia e Firenze ' affondano'

(Di domenica 12 maggio 2019) Capitali e città d'arte europee mamete paradisiache dell'Oceano Pacifico stanno letteralmente crollando sotto il peso dei turisti. La piaga dell', una delle parole di maggiore tendenza, si sta diffondendo come conseguenza diretta dei voli low cost e delle nuove piattaforme di prenotazione online. Capitale mondiale indiscussa di questo fenomeno è, maAmsterdam e Barcellona non sono da meno, spingendo i residenti sulla strada della ‘turismofobia'. Per correre ai ripari le amministrazioni comunali hanno già varato provvedimenti tesi a limitare i flussi die tutelare l'ambiente. I numeri del sovraffollamento turistico Il termine di “” è stato coniato da Rafat Ali, Ceo e fondatore di Skift, società di analisi del settore viaggi, in riferimento all'impatto del turismo di massa in Islanda e sui relativi pericoli di sostenibilità ...

