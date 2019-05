Basket | Serie A | definita la griglia dei playoff! Varese e Cantù out | Avellino ottava

Calendario Play-off Serie A Basket : tutte le date - gli orari e gli accoppiamenti. Come vederli in tv e streaming : La regular season della Serie A di basket è andata in archivio e i verdetti sono stati emessi. Le prime otto si sono qualificate ai playoff, che cominceranno già nel prossimo weekend con i quarti di finale. Il primo turno e le semifinali saranno giocati in Serie al meglio delle cinque gare, la finale al meglio delle sette partite. A chiudere in testa la regular season è stata Milano a precedere Cremona e Venezia. Completano il roster delle ...

Tabellone Playoff Serie A Basket 2019 : accoppiamenti e incroci dai quarti alla finale. Date - programma - orari e tv : Si è chiusa la stagione regolare della Serie A di basket e dalla prossima settimana cominceranno i Playoff. Andiamo a vedere nel dettaglio Tabellone, calendario e programmazione televisiva fin dai quarti di finale. IL Tabellone COMPLETO DEI Playoff quarti DI FINALE 1) A|X Armani Exchange Milano 8) Sidigas Avellino 4) Banco di Sardegna Sassari 5) Happy Casa Brindisi 2) Vanoli Cremona 7) Alma Trieste 3) Umana Reyer Venezia 6) Dolomiti Energia ...

Basket - Serie A 2019 : ultima giornata. Tutti i verdetti ancora da scrivere : che lotta per i playoff : ultima giornata della stagione regolare per la Serie A di Basket e saranno 40 minuti decisivi soprattutto per la lotta playoff, con ben cinque squadre che sognano l’accesso al tabellone della post season. Importantissima la sfida di Brindisi dove la Dolomiti Energia Trentino non può assolutamente permettersi di perdere, visto che attualmente occupa il nono posto e le combinazioni favorevoli in caso di sconfitta sono davvero poche. Un ...

Serie A Basket 2019 - ultima giornata (12 maggio) : programma - orari e tv. Come vedere le partite in streaming : Si è cominciato ad ottobre, si finisce in una sera di metà maggio: questo è il destino della trentesima giornata del campionato di Serie A di basket, che conclude la regular season e definisce in maniera completa il quadro dei playoff scudetto. Sono solo tre le certezze in alto: Milano prima, Cremona seconda, Venezia terza. In basso, invece, dopo la penalizzazione di 8 punti subita per intervento del Consiglio Federale, è la Fiat Torino a essere ...

Serie A Basket – Il Consiglio Federale penalizza Torino di 8 punti : è Serie A-2 matematica : Il Consiglio Federale ha ratificato la penalizzazione di 8 punti nella classifica di Serie A per Torino: è dunque matematica la retrocessione in Serie A-2 La notizia era nell’aria e adesso è arrivata anche l’ufficialità. Nelle ultime ore il Consiglio Federale ha ratificato la penalizzazione di 8 punti nell’attuale classifica di Sereie A alla Fiat Torino, condannando matematicamente la formazione piemontese alla ...

Basket - otto punti di penalità all'Auxilium Torino : addio Serie A : ROMA - Dopo la decisione della Lega Basket , arriva anche la matematica retrocessione dalla Serie A di Basket per l' Auxilium Torino : il Consiglio federale della Fip, " all'esito delle verifiche ...

Basket - Serie A 2019 : Torino penalizzata di 8 punti e retrocessa - Pistoia si salva : La decisione tanto attesa è arrivata: il Consiglio Federale della FIP ha deciso di infliggere otto punti di penalizzazione all’Auxilium Torino in seguito all’esito delle verifiche ispettive poste in essere dalla Com.Te.C. La società piemontese sprofonda così all’ultimo posto nella classifica del campionato in corso di Serie A e retrocede matematicamente. Tra l’altro il club era già stato escluso dal prossimo campionato in ...

Basket - il programma e le date della stagione 2019-2020. Si parte con la Supercoppa Italiana - la Serie A dovrà finire entro il 12 giugno : La Lega Basket Serie A ha comunicato l’approvazione, in sede di assemblea, delle disposizioni per l’ammissione e la permanenza al massimo campionato per la stagione 2019-2020. E’ stata inoltre approvata la pianificazione per le date della ventura annata, che dipenderà in buona parte anche da alcune disposizioni dettate dalla FIBA. La Federazione internazionale, infatti, ha imposto, non solo all’Italia, di terminare tutte ...

Basket - in Serie A arrivano i verdetti : MILANO - Sarà una notte indimenticabile di Basket perché, per la prima volta in Italia, tutta la squadra di Eurosport si schiera in tempo reale alla scoperta della griglia dei playoff. L'ultima ...

Basket Bellizzi supera la Partenope e porta la serie alla bella. : LA CRONACA Approccio alla partita deciso per Bellizzi, che sa di non poter fallire. Esposito apre con un 5-0 di parziale che sblocca il punteggio. Alunderis e Bustamante, i due uomini migliori di ...

Basket femminile - Finale Scudetto 2019 : Ragusa non si arrende mai! Schio cade in volata in gara-3 - serie ancora aperta : Spettacolo e colpi di scena fino alla fine nel terzo atto della Finale Scudetto della serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Ragusa ha sconfitto Schio con il punteggio di 67-62 al termine di un incontro equilibrato e giocato ad un’intensità irreale da parte di entrambe le formazioni. La squadra siciliana guidata da Giovanni Recupido ha messo in campo una prestazione di assoluto valore, facendo la differenza grazie alla difesa e alla ...

Serie A Basket - niente da fare per l’Olimpia Milano : respinto il ricorso presentato contro la FIP e Pistoia : Il ricorso presentato dall’Olimpia Milano è stato respinto dal Collegio di Garanzia, presieduto da Vito Branca La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Vito Branca, al termine dell’udienza di discussione tenutasi oggi, ha respinto il ricorso presentato, il 12 aprile 2019, dalla società Pallacanestro Olimpia Milano s.r.l. (A/X Armani Exchange Milano) contro la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e nei ...

Basket - Serie A 2019 : infortunio per Mike James - la stella di Milano a rischio per l’inizio dei play-off : Nella sfortuna sembra essere andata piuttosto bene all’Olimpia A|X Armani Exchange Milano e alla sua stella, lo statunitense Mike James. L’infortunio arrivato nella partita della Serie A di Basket con Trento sembrava essere piuttosto serio, invece è meno grave del previsto: si dovrebbe risolvere con circa quindici giorni di stop. Siamo ovviamente alle porte dei play-off, dunque l’americano potrebbe essere a riposo nelle prime ...

Basket - Serie A 2019 : respinto il ricorso di Milano - resta la sconfitta a tavolino contro Pistoia : Definitivamente respinto il ricorso dell’A/X Armani Exchange Milano contro la FIP e la società Pistoia Basket 2000: resta dunque la sconfitta a tavolino per 20-0 nella sfida giocata lo scorso febbraio, arrivata a causa della presenza in campo del neo acquisto James William Nunnally, che doveva scontare una giornata di squalifica. Queste le parole riportate dal CONI: “La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. ...