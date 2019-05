Zeroptian Invasion | Recensione | Screenshot e Gameplay Trailer

gamerbrain

(Di sabato 11 maggio 2019) Quest’oggi torniamo a parlarvi di Ratalaika Games con la nostradi, un passatempo rivolto a tutti coloro che sono cresciuti con titoli come Space Invaders, un gioco economico e senza pretese che vi permetterà di affrontare delle partite veloci in assenza di tempo o nei momenti di noia.Come per Space Invaders non vi è una vera e propria storia. Gli alieni minacciano il pianeta, nei panni di un’astronave dovrete eliminarli ricorrendo alle armi in dotazione e potenziamenti ottenibili giocando. Dal menu principale è possibile cimentarsi fin da subito nell’unica modalità disponibile, consultare un fugace tutorial o accedere alle opzioni, da dove è possibile modificare l’orientamento dello schermo e attivare o meno l’effetto tubo catodico. Il gioco ...