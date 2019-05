Valtteri Bottas | della Mercedes | partirà in pole position nel GP di Spagna di Formula 1

Che… Bottas per Hamilton in Spagna! Terza pole consecutiva per Valtteri : altro che ‘nascondino’ per la Ferrari : Valtteri Bottas demolisce Lewis Hamilton: il finlandese della Mercedes in pole position al Gp di Spagna Il Gp di Spagna è finalmente entrato nel vivo: dopo le tre sessioni di prove libere, dominate dalle Mercedes, i piloti sono tornati in pista per le qualifiche sul circuito di Barcellona. I tifosi Ferrari hanno atteso con ansia le qualifiche del Gp di Spagna per capire se i piloti del Cavallino hanno giocato a nascondino durante le prove ...

Valtteri Bottas F1 - GP Spagna 2019 : “La macchina è migliore rispetto ai test invernali - siamo nella giusta direzione” : Prosegue il “magic moment” di Valtteri Bottas. Il pilota finlandese, leader della classifica iridata nel Mondiale di Formula Uno 2019, e reduce dal successo nel Gran Premio dell’Azerbaijan, ha iniziato nel migliore dei modi anche il fine settimana del Montmelò, in vista del GP di Spagna di domenica. Il finlandese, infatti, ha chiuso al comando entrambe le sessioni di prove libere odierne, mettendo in mostra una Mercedes sempre ...

Formula 1 – Valtteri Bottas si ripete : doppietta Mercedes nelle seconde libere del Gp di Spagna [TEMPI] : Valtteri Bottas ancora una volta davanti a tutti a Barcellona: doppietta Mercedes nelle seconde prove libere del Gp di Spagna E’ terminata la prima giornata di lavoro in pista a Barcellona per i piloti della Formula 1: i campioni delle quattro ruote sono scesi in pista per la seconda sessione di prove libere del Gp di Spagna, al termine delle quali il più veloce è stato nuovamente Valtteri Bottas, questa volta seguito dal compagno di ...

Valtteri Bottas F1 - GP Spagna 2019 : “Sono migliorato grazie al lavoro. A livello di prestazioni la Ferrari è vicina” : Se qualcuno si fosse aspettato Valtteri Bottas in vetta al Mondiale 2019 di Formula Uno avrebbe mentito spudoratamente. E, invece, è la realtà di questo campionato, dai forti tratti argentati della Mercedes. Le quattro doppiette della scuderia di Brackley hanno permesso al finlandese, vincitore in Australia e in Azerbaijan, e al britannico Lewis Hamilton di dominare la scena nella classifica dei piloti. Solo un punto separa i due (87 vs 86) e ...

F1 - GP Spagna 2019 : Valtteri Bottas sogna di emulare Nico Rosberg. Lewis Hamilton non può abbassare la guardia : Il Mondiale Formula 1 2019 è cominciato senz’ombra di dubbio nel segno di una Mercedes dominante, capace di stabilire la miglior partenza di sempre per un team con quattro doppiette consecutive nei primi quattro appuntamenti della stagione. La scuderia di Stoccarda, reduce da cinque stagioni trionfali in cui ha ottenuto l‘en plein di titoli piloti e costruttori, è riuscita ancora una volta a presentarsi ai blocchi di partenza del ...

F1 - Esteban Ocon : “Prima della fine della stagione sarà guerra tra Lewis Hamilton e Valtteri Bottas” : Esteban Ocon negli ultimi mesi ha vissuto un mix davvero particolare di emozioni a livello di Formula Uno. Prima è stato appiedato dalla sua squadra, la Force India, ormai diventata Racing Point, quindi è divenuto il terzo pilota e collaudatore della Mercedes, confidando in maniera notevole sulla possibilità di poter approdare sul sedile di una Freccia d’argento nel 2020, alla scadenza del contratto di Valtteri Bottas. Fino a qualche ...

F1 - Valtteri Bottas contro Lewis Hamilton : scontro interno in Mercedes. Toto Wolff : “Il rapporto può deteriorarsi - pronti i cartellini rossi” : Le Mercedes stanno dominando il Mondiale F1, hanno realizzato quattro doppiette in altrettante gare (impresa mai riuscita nella storia) e hanno schiacciato la Ferrari che non è mai riuscita a contrastare le Frecce d’Argento tranne in Bahrein dove un problema meccanico ha tradito Charles Leclerc lanciato verso il successo. Valtteri Bottas ha vinto in Australia e in Azerbaijan, Lewis Hamilton si è imposto al Sakhir e in Cina: il finlandese ...

F1 - Mondiale 2019 : Valtteri Bottas stupisce ancora - sarà lui l’anti-Hamilton? : Probabilmente nessuno ad inizio anno se lo sarebbe mai immaginato, ma Valtteri Bottas è in piena lotta per il titolo iridato della Formula Uno 2019. È quasi impensabile se si torna con la mente alla scorsa stagione. Bene che andasse, per il finlandese, i commenti erano “scudiero”, “maggiordomo di Hamilton”, “mezzo pilota”. Gli ordini di scuderia (tanti) che erano stati imposti al pilota nato a Nastola, ...

F1 - GP Baku. Bottas : 'Non ho fatto errori'. Hamilton : 'Valtteri ha merito la vittoria' : "E' stata una gara difficile, perché Lewis, Hamiltn, ndr , mi ha messo continuamente pressione. Non ho fatto errori e ho tenuto la situazione sotto controllo ma sono davvero contento di aver visto la ...

F1. Valtteri Bottas vince in Azerbaigian e torna in testa : Ancora male le Ferrari. vince Valtteri Bottas che si impone nel GP dell’Azerbaigian e ottiene così la seconda vittoria stagionale.

Valtteri Bottas F1 - GP Azerbaijan 2019 : “Ho controllato la situazione e ho vinto. E sono in testa al Mondiale…” : Valtteri Bottas ha vinto il GP Azerbaijan 2019, quarta tappa del Mondiale F1. Il finlandese ha giganteggiato al volante della sua Mercedes, è scattato benissimo dalla pole position, ha controllato l’attacco del compagno di squadra Lewis Hamilton ed è poi stato abilissimo nella seconda parte di gara. L’alfiere delle Frecce d’Argento, grazie al secondo successo stagionale, è balzato al comando della classifica generale con un ...

Valtteri Bottas ha vinto il Gran Premio d’Azerbaijan di Formula 1 : Il pilota della Mercedes è partito dalla pole position e ha mantenuto la posizione davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton; per le Ferrari un terzo e un quinto posto

Ordine d’arrivo F1 - Risultato GP Azerbaijan 2019 : Valtteri Bottas al comando su Hamilton e Vettel : Valtteri Bottas (Mercedes) comanda il Gran Premio dell’Azerbaijan 2019 di Formula Uno a 15 giri dalla conclusione davanti al compagno di scuderia Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. Quarto Max Verstappen mentre è quinto Charles Leclerc che ha appena effettuato il suo pit stop ma ha a disposizione la gomma soft. Andiamo a vedere la classifica provvisoria del Gran Premio di Baku. Ordine DI ARRIVO GRAN PREMIO Azerbaijan 2019 – ...