Per l’Atalanta il sogno chiamato Champions continua | scavalcata l’Inter

Corsa Champions - l’Atalanta ha in mano il suo destino - le altre sPerano in un passo falso : l’analisi del calendario : Nelle ultime tre giornate, discorso aperto per quanto riguarda la salvezza e la Corsa Champions. Tre le squadre a caccia dell’Atalanta, attualmente quarta. La vittoria del Milan nel posticipo di ieri contro il Bologna ha tenuto vive le speranze dei rossoneri di centrare il quarto posto. Roma fermata sul pari dal Genoa; Torino che, nel finale del derby con la Juve, ha sprecato una grossa chance facendosi recuperare dal gol di ...

Champions : La qualificazione vale 50 milioni Per l’Inter - 30 Per l’Atalanta : I milioni della Champions segnano, da tempo ormai, la differenza tra l’aristocrazia del calcio e il proletariato. Però c’è squadra e squadra.Non soltanto perché una quota rilevante dei premi è distribuita in base al ranking storico di ciascun club. La Champions può essere una gioia effimera, oppure una scialuppa per salvare i conti, o ancora una rampa di lancio nel processo di crescita.Le italiane in lizza per i due posti in bilico hanno storie, ...

Lazio - Inzaghi in conferenza : “Pronti Per l’Atalanta. Parole Ranieri…” : Dopo la vittoria di Genova, la Lazio è tornata in corsa per un posto nell’Europa che conta. Ma i biancocelesti attendono domani un’Atalanta in piena forma e sulle ali dell’entusiasmo. Alla vigilia del match ha parlato in conferenza stampa il tecnico degli aquilotti Simone Inzaghi. Ecco le sue Parole. “Parole Ranieri? Per noi è importante parlare di calcio, per quanto riguarda quello che è accaduto nelle altre ...

Lazio - da Marathonbet biglietti a prezzi speciali Per l’Atalanta : biglietti Lazio Atalanta – Marathonbet, Official Betting Partner della S.S. Lazio dall’inizio della stagione 2018/19, plaude alla vittoria della Lazio contro il Milan che le vale la finale di Coppa Italia, prevista il prossimo 15 maggio allo stadio Olimpico di Roma, contro l’Atalanta. Marathonbet approda così insieme alla Lazio alla finale di Coppa Italia, e […] L'articolo Lazio, da Marathonbet biglietti a prezzi speciali per ...

Lazio - da Marathonbet biglietti a prezzi speciali Per la sfida all’Atalanta : biglietti Lazio Atalanta – Marathonbet, Official Betting Partner della S.S. Lazio dall’inizio della stagione 2018/19, plaude alla vittoria della Lazio contro il Milan che le vale la finale di Coppa Italia, prevista il prossimo 15 maggio allo stadio Olimpico di Roma, contro l’Atalanta. Marathonbet approda così insieme alla Lazio alla finale di Coppa Italia, e […] L'articolo Lazio, da Marathonbet biglietti a prezzi speciali per la ...

La galassia Percassi : da Kiko all’Atalanta fino a Starbucks : Non solo Atalanta per Antonio Percassi. L’imprenditore bergamasco, con un passato da calciatore proprio in maglia nerazzurra, è infatti a capo di un gruppo attivo nell’immobiliare, nella cosmetica e nell’alimentare, oltre che ovviamente nello sport. Una galassia in cui gli investimenti sono decisamente diversificati, con al vertice una società a responsabilità limitata chiamata Odissea (controllata al 100% dal […] L'articolo La galassia ...

De Magistris : “Chi attacca Napoli ha già Perso. I tifosi dell’Atalanta che inneggiano a Fenestrelle? Episodio vergognoso” : Il sindaco Luigi de Magistris, intervistato dal “Quotidiano Napoli“, è tornato sull’Episodio di lunedì che ha visto coinvolti i tifosi dell’Atalanta, che hanno inneggiato al carcere di Fenestrelle, dove sono morti i soldati napoletani che hanno scelto di non rinnegare il loro re e la loro patria napoletana: “Quest’immagine è vergognosa, è l’occasione per chiedere anche la chiusura del Museo e dei ...

Icardi non incide - l’Atalanta adesso è quarta|Classifica Napoli-Genoa - Juve sPera 0-0 : Finisce senza reti a San Siro la corsa delle due nerazzurre verso i primi quattro posti. La banda di Gasperini ne approfitta per raggiungere il Milan a quota 52

Non svegliate l’Atalanta - GasPerini : “A San Siro non si vince da tempo - sfatiamo il tabù” : “Senza Zapata l’unica certezza è che si gioca in undici“. Alla vigilia della sfida al sapore di Champions in casa dell’Inter, Gian Piero Gasperini maschera con l’ironia la ricerca di alternative al bomber squalificato. “La formazione non la do, le soluzioni alternative ci sono. Le abbiamo trovate anche per Toloi che, anche se non se ne accorge nessuno, manca da quaranta giorni. Davanti – spiega il ...

Bancarotta fraudolenta - Finanza arresta l’ex sponsor dell’Atalanta Matteo Pinciroli : “False fatture Per 10 milioni” : L’imprenditore Matteo Pinciroli, amministratore di fatto della fallita Tws, società di produzione polimeri per il tessile ed ex sponsor dell’Atalanta calcio, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza insieme alla moglie e a due collaboratori con accuse a vario titolo per associazione per delinquere, Bancarotta fraudolenta, utilizzo di false fatturazioni e truffa. Pinciroli, 39 anni, di Busto Garolfo (Milano), è stato candidato alle ultime ...

Sport e salute - nella casa dell’Atalanta un weekend all’insegna della fisioterapia con i massimi esPerti europei del settore [FOTO] : Fornire una panoramica completa sulla gestione dell’infortunio muscolare nell’atleta professionista e sulla cura delle lesioni più frequenti nei vari ambiti Sportivi. È questo l’obiettivo principale dell’evento “La gestione dell’atleta professionista di alto livello sano e infortunato”, in programma sabato 23 e domenica 24 marzo presso il Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia a Ciserano, quartier generale dell’Atalanta BC. Un weekend ...

Gori (sindaco di Bergamo) : «Da Salvini nessuna risposta Per le aggressioni della polizia ai tifosi dell’Atalanta” : I fatti risalgono al 27 febbraio Continuano a rimanere senza risposte le denunce dei tifosi bergamaschi per quel che è successo dopo il match di Coppa Italia Fiorentina-Atalanta. In tanti sostengono di essere stati fermati, mentre erano a bordo dei bus diretti a Bergamo, ci sono anche le testimonianze degli autisti. La partita si è giocata il 27 febbraio, tre settimane fa. Oggi il sindaco di Bergamo Giorgio Gri ha scritto uno status facebook, ...

Bergamo - l’esposto : “Stadio venduto all’Atalanta Per metà del suo valore”. Ma pm chiede l’archiviazione : deciderà il gip : Lo Stadio Atleti azzurri d’Italia sarebbe stato venduto all’Atalanta per la metà del suo valore. È quello che sostiene Orio Zaffanella, presidente dell’associazione Mordilavita e personaggio molto noto in città, che dal 2015 ha depositato in procura diversi esposti – con allegati documenti e perizie – sulla vicenda dell’impianto sportivo. Dal 2017 la procura di Bergamo indaga per abuso d’ufficio ma la pm ...