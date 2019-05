Partite Iva | arrivano le pagelle e i premi del Fisco

Crescono le Partite Iva : Nei primi tre mesi del 2019 sono state aperte 196.060 nuove partite Iva e, in confronto al corrispondente periodo dello scorso anno, si registra un aumento del 7,9% , è quanto si legge nell'...

Fisco : Mef - con flat tax boom Partite Iva : ANSA, - ROMA, 10 MAG - Nei primi tre mesi del 2019 sono state aperte 196.060 nuove partite Iva con un aumento del 7,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo rende noto il Mef, ...

MEF - aperte oltre 196 mila Partite Iva nei primi tre mesi del 2019 : Sono state aperte 196.060 nuove partite IVA nei primi tre mesi del 2019 , valore per cui si registra un aumento del 7,9% se confrontato al corrispondente periodo dello scorso anno. Del totale, sono ...

Effetto flat-tax - boom di aperture delle Partite Iva : MILANO - I primi tre mesi del 2019 si sono chiusi con un balzo delle aperture di Partite Iva, in particolare delle 'persone fisiche': un boom legato a doppio filo all'introduzione della famosa 'flat ...

REGIME FORFETTARIO 2019/ Confartigianato - "grande insuccesso per le Partite Iva" : REGIME FORFETTARIO 2019, insuccesso per le Partite Iva secondo Confartigianato Imprese Padova. Le novità, il sostituto d'imposta e i requisiti

Startup : commercialista addio - per contabilità Partite Iva c'è TaxMan : Roma, 11 apr. (Labitalia) - commercialista addio. Su CrowdFundMe sbarca TaxMan, l’app che gestisc[...]

CrowdFundMe sbarca TaxMan l’app che gestisce tutta la contabilità per le Partite Iva : TaxMan è una startup nata nel 2017 da un’idea di cinque ragazzi che si sono chiesti in che modo un freelance o un libero professionista potesse gestire la propria contabilità senza impazzire e risparmiando anche qualche centinaio di euro. «Ci siamo resi conto che mancava uno strumento facile e studiato su misura per i tanti giovani freelance che decidono di aprire una partita Iva e che preferirebbero adempiere agli obblighi ...

Flat tax con lo “scivolo” - forfait Partite Iva : come cambieranno le tasse degli italiani : Flat tax, dual tax, quoziente familiare, revisione delle agevolazioni, taglio dell’Ires. Con la messa a punto del Def (e in vista delle europee del 26 maggio), le tasse tornano a essere protagoniste del dibattito politico, con ipotesi e polemiche che, quasi in un gioco delle parti, si susseguono una dietro l’altra...

Nuove Partite Iva : in Fvg salgono del 2 - 2 per cento : Nel corso del 2018 in Friuli Venezia Giulia sono state aperte oltre 8.200 Nuove partite Iva, quasi 180 in più rispetto all'anno precedente, +2,2%,, mentre a livello nazionale si osserva una ...

Partite Iva : chi deve iscriversi alla Camera di Commercio? : Funzione di Attività Promozionali , in quanto sostengono le imprese per lo sviluppo e l'economia locale, come bandi per contributi, la partecipazione a società, associazioni e consorzi. Registro ...

Meno lavoro stabile - più Partite Iva. Male gli over35 : Il rallentamento della crescita economica e il generalizzato clima di incertezza tra gli operatori iniziano a mostrare i primi effetti (negativi) sul mercato del lavoro...

Partite Iva in fuga verso la flat tax : ecco a chi conviene : Il nuovo regime forfettario con le soglie d’ingresso portate a 65mila euro di ricavi o compensi è una calamita che potrebbe attrarre 500mila professionisti e un milione di piccoli o micro-imprenditori. A conti fatti la convenienza in termini di risparmio d’imposta è sensibile: si potrebbe arrivare a pagare anche 7mila euro in meno, con una riduzione di quasi il 50 per cento...