Napoli | Noemi migliora | interagisce con i familiari

Napoli - Noemi stabile e in miglioramento : 15.18 "Il quadro clinico è stabile e in miglioramento. La bambina continua a essere sedata e respira in autonomia con supporto di ossigeno". E' l'ultimo bollettino medico, emesso dall'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, sulle condizioni della piccola Noemi. La bimba, 4 anni, è stata gravemente ferita il 3 maggio da una pallottola vagante,durante una sparatoria."La prognosi resta riservata",dicono i medici. Interrogato ieri Armando Del ...

Noemi - la testimone alla sparatoria di Napoli ha visto la targa : le prove che incastrano Del Re : Armando Del Re, il 28enne arrestato ieri in un autogrill della Siena-Bettolle perché accusato di avere compiuto l'agguato in piazza Nazionale a Napoli nel quale è rimasta ferita la piccola Noemi oltre a Salvatore Nurcaro, nel corso dell'interrogatorio di convalida del fermo, davanti al giudice per l

Napoli - parenti del presunto killer di Noemi : lacrime fuori la caserma - il web si indigna : A seguito della drammatica sparatoria verificatasi in pieno centro a Napoli, a piazza Nazionale, nella giornata di venerdì 3 maggio, durante la quale è rimasta purtroppo ferita gravemente una bambina di appena quattro anni, la piccola Noemi, sono stati individuati e fermati i responsabili di questo assurdo gesto. E se da una parte tutto questo ha provocato grande soddisfazione in tutto il popolo italiano, a non essere allo stesso modo d'accordo ...

Noemi - la bimba ferita a Napoli - si sveglia dal coma e dice : 'Come mai mi trovo qui?' : Un fatto tanto grave quanto pericoloso, che sarebbe potuto diventare ancor più tragico, se la piccola Noemi non si fosse più risvegliata dal coma farmacologico. La bimba, di appena quattro anni, infatti, era rimasta coinvolta nella sparatoria avvenuta in pieno centro a Napoli, a piazza Nazionale, nella giornata di venerdì, 3 maggio. I proiettili vaganti l'avevano colpita ad entrambi i polmoni e da subito la sua situazione era apparsa molto ...

Noemi - in 5mila alla maxi messa a Napoli. Il cardinale Sepe : «La bimba è rinata» : Una veglia di preghiera per Noemi. In circa cinquemila hanno riempito la sala concerti del Palapartenope di Napoli per rivolgere le proprie preghiere alla piccola. La bimba, come è noto,...

Napoli - parla l’accusato della sparatoria che ha ferito Noemi : “Non c’entro niente”. Di Maio in visita alla bambina : “Non c’entro niente con questo fatto”. Sono le parole che Armando Del Re, l’uomo accusato di avere compiuto l’agguato in piazza Nazionale a Napoli nel quale è rimasta ferita la piccola Noemi, ha pronunciato durante l’udienza di convalida del fermo davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena, Buccino Grimaldi. Sarà Grimaldi, lunedì, a decidere se convalidare o meno il fermo ...

Napoli è piegata dalla camorra. Ma l’arresto del killer di Noemi ci insegna cosa sia la credibilità : Li avete visti bene nelle foto, nelle immagini dei Tg, i fratelli Armando e Antonio Del Re accusati a vario titolo di aver fatto quasi una strage in piazza Nazionale a Napoli dove è rimasta ferita la piccola Noemi di appena 4 anni? Lo studioso Cesare Lombroso ci avrebbe scritto un’enciclopedia. Guardateli bene negli occhi, fissateli. C’è un vuoto assoluto, il non essere nulla, l’assenza totale di una pur minima, residuale ...

Noemi - Di Maio e Grillo a Napoli : in prefettura e visita in ospedale : Il vice premier Luigi Di Maio ed il ministro della Salute, Giulia Grillo, sono giunti da poco negli uffici della prefettura, a Napoli, per incontrare i vertici locali delle forze dell'ordine ed...

NOEMI - BAMBINA FERITA A Napoli : COME STA/ Sepe - 'è un miracolo - la porterò dal Papa' : NOEMI, la BAMBINA FERITA al NAPOLI si è svegliata e sta meglio. Il padre non si da pace: "L'uomo arrestato ha una figlia, COME si fa?"

Napoli - cardinale Sepe : "Porterò Noemi dal Papa" : L'alto prelato ha fatto visita in ospedale alla piccola ferita in un agguato. L'ultimo bollettino medico rassicura: la bimba è stabile, il respiro è spontaneo

