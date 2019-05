MotoGp – Bradl meglio di Lorenzo al Gp di Spagna | l’ammissione del tedesco | “ho pensato

sportfair

(Di sabato 11 maggio 2019) Stefandavanti aal termine del Gp di: le parole delwild card a Jerez Stefanha partecipato la scorsa settimana al Gp di, come wild card, in sella alla Honda. Il pilotaha conquistato un buon decimo posto, riuscendo a piazzarsi davanti al più esperto, ma ancora non a suo agio con la sua nuova moto, Jorgeha così raccontato a Speedweek le sue sensazioni dopo la gara: “è stato un buon risultato. I capi dell’HRC si sono congratulati con me, questo è un buon segno e ho concluso davanti a. È stata una gara in cui homolto alla mia testa, a cosa era importante e in quale momento. Mi ha anche aiutato che quest’anno avevo già completato undici giorni di test prima del gran premio. Il piano è andato bene, ma in circuiti così corti non hai molto tempo per premere i pulsanti e modificare le impostazioni ...

