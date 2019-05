Maurizio Sarri conferma | “resto al Chelsea | ma le emozioni di Napoli…”

Chelsea - Maurizio Sarri allontana l’Italia dopo la finale di Europa League : “ritorno in Serie A? Non so nulla” : dopo aver raggiunto la finale di Europa League con il suo Chelsea, Maurizio Sarri allontana le voci di mercato che lo vorrebbero tornare ad allenare in Italia Prima finale europea da allenatore per Maurizio Sarri. L’ex allenatore di Empoli e Napoli ha raggiunto la finale di Europa League con il suo Chelsea, passando per supplementari e rigori contro un ostico Francoforte. Intervistato nel post gara, Maurizio Sarri ha parlato della ...

Maurizio Sarri : “Voglio restare in Premier Ligue” : Alla Roma piace l’opzione Sarri, lo abbiamo scritto, ma sembrerebbe che il tecnico del Chelsea non voglia lasciare la panchina con cui sta per giocarsi l’ingresso in Europa League. Askanews riporta infatti le dichiarazioni dell’ex Napoli che conferma di voler restare a Londra: “Il mio obiettivo è quello di restare nel calcio inglese: mi piace molto, così come l’atmosfera negli stadi. Quindi, se posso farlo, voglio ...

Chelsea - la FA multa Maurizio Sarri di 8 mila sterline per condotta irregolare : Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, è stato multato per un importo di 8 mila sterline, poco più di 9.200 euro, ndr, dalla Football Association dopo aver ammesso l'accusa di condotta irregolare ...

Dopo il danno - la beffa : Maurizio Sarri deferito per cattiva condotta : Dopo essere stato insultato dall’allenatore dei portieri del Burnley, in una partita infuocata finita in rissa e con la sua espulsione, Maurizio Sarri ieri è stato deferito dalla Football Association per “cattiva condotta”. Lo racconta la Gazzetta dello Sport. L’accusa è di aver superato l’area tecnica durante la bagarre scoppiata in campo al 92, quando, in realtà, scrive la rosea, Sarri avrebbe cercato di riportare la calma tra i suoi ...

Premier League - aperta un’inchiesta nei confronti di Maurizio Sarri : “condotta impropria” : Maurizio Sarri al centro di un’inchiesta da parte della Football Association dopo i fatti di Chelsea-Burnley La Football Association (FA) ha aperto un’inchiesta nei confronti di Maurizio Sarri. Il tecnico del Chelsea è accusato di “condotta impropria” dopo l’espulsione rimediata nel finale del match contro il Burnley. Sarri ha tempo fino a venerdì sera per poter presentare le proprie difese. Secondo quanto ...

Chelsea-Burnley - insulti razzisti contro Maurizio Sarri : 'Italiano di mer***' : La Football Association valuterà il referto dell'arbitro di Chelsea-Burnley per decidere se aprire un'inchiesta sulla denuncia dei Blues, secondo cui Maurizio Sarri è stato più volte definito ' ...

