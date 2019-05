“L’uomo del giorno” | Andrés Iniesta | un professore del calcio

“L’uomo del giorno” - Fulvio Collovati campione del mondo nel 1982 : al centro di polemiche per frasi sessiste : Torna puntuale l’appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi 9 maggio è Fulvio Collovati, ex stopper della Nazionale, che compie 62 anni. In carriera ha vestito le maglie di Milan, Inter, Udinese, Roma e Genoa, collezionando 403 presenze e 10 reti in Serie A. Difensore centrale vecchio stampo, faceva dell’anticipo sull’avversario il suo punto di forza. Nel 1982 è stato ...

“L’uomo del giorno” - Marcello Lippi : un allenatore Mondiale : Compie oggi 71 anni Marcello Lippi, uno degli allenatori più vincenti di sempre e guida del trionfo azzurro del 2006, protagonista della nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Nasce a Viareggio nel 1948. Marcello Romeo Lippi rappresenta al meglio la tipologia dell’allenatore-manager. Da giocatore viene ricordato soprattutto come un buon libero della Sampdoria. Proprio con le giovanili del club blucerchiato, comincia la ...

“L’uomo del giorno” - Arrigo Sacchi : colui che rivoluzionò il calcio in Italia : Arrigo Sacchi, classe 1946, nasce a Fusignano, paesino della Romagna. Aveva dovuto rinunciare presto all’idea di diventare un grande calciatore. Eppure ci aveva provato. Approda in serie A nel campionato 1987/88. Silvio Berlusconi, neo-presidente milanista, decide di chiamarlo sulla panchina della sua squadra dopo l’ottima prova che il Parma guidato da Sacchi (allora in serie B), effettua contro il Milan di Liedholm in Coppa Italia. ...

“L’uomo del giorno” - Sergio Ramos : cuore - carattere e passione : Compie oggi 33 anni, Sergio Ramos. Il difensore del Real Madrid è il protagonista della nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Sergio Ramos è cresciuto nelle giovanili del Siviglia, con cui esordirà nella Liga nel 2003, attirando immediatamente le attenzioni di tutti i più grandi club europei. E’ il Real Madrid a vincere la corsa e ad aggiudicarsi la firma dell’andaluso. E’ considerato universalmente uno ...