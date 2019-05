Giro di California 2019 | attesa per il rientro di Peter Sagan | Gianni Moscon in cerca di

oasport

(Di sabato 11 maggio 2019) Nel fine settimana dedicato alla partenza deld’Italia, prenderà il via anche un altro importante appuntamento del calendario ciclistico internazionale, ovvero ildi. La corsa a tappe che si svolge sul suolo statunitense si aprirà domenica 12 maggio da Sacramento e si concluderà a Pasadena sabato 18 maggio, per un totale di sette frazioni. Il percorso si presenterà leggermente rinnovato, con l’eliminazione della tradizionale cronometro e con maggiore spazio dedicato alle salite. Le occasioni per le ruote veloci non mancheranno, mentre la classifica generale dovrebbe definirsi soprattutto con gli arrivi in salita della seconda e della sesta giornata. L’uomo più atteso sarà sicuramente il fuoriclasse slovacco(BORA-hansgrohe), aldopo una prima parte di stagione decisamente al di sotto delle aspettative. Il tre volte campione ...

Piergiulio58 : RT @DirettaCiclismo: Non solo #Giro102. La startlist definitiva del Giro di California, al via domani negli Stati Uniti - Eurosport_IT : Inizia la stagione dei Grandi Giri e con lei, domenica, anche il Giro di California ??????????? - DirettaCiclismo : Non solo #Giro102. La startlist definitiva del Giro di California, al via domani negli Stati Uniti… -