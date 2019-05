Caserta | rischia di morire avvelenata per uno scherzo dei compagni di classe

ilgiornale

(Di sabato 11 maggio 2019) Ignazio Riccio Un’alunna della scuola media di Alvignano ha raccontato ai medici dell’ospedale e ai genitori che gli amici le avevano dato da bere una sostanza chimica utilizzata in laboratorio È stata costretta a ricorrere alle cure dei medici in ospedale dopo aver ingerito una sostanza chimica che stava utilizzando per alcuni esperimenti in. Una giovane alunna della scuola media di Alvignano, in provincia di, hato diper unodi cattivo gusto dei. La ragazza, a cui è stata effettuata una lavanda gastrica, ha raccontato ai medici e ai genitori che alcuni amici dile avevano messo la sostanza velenosa nel bicchiere per gioco. La studentessa dopo aver bevuto ha cominciato immediatamente a sentirsi male ed è stata trasportata nel vicino ospedale, dove gli operatori sanitari hanno fatto in tempo a salvarla. I ...

enortam : #Inceneritore Acerra chiuso per 40 giorni, @VincenzoDeLuca si rischia una nuova emergenza #rifiuti - ildenaro_it : Caserta, la pratica resta nel cassetto: la Soprintendenza rischia il commissariamento - ecomy_it : La pratica resta nel cassetto: la Soprintendenza di Caserta e Benevento rischia il commissariamento -