Torna la nuova edizione di Ring Roosters | pugilato | rap | alta cucina e belle donne sul

Meteo : nuova perturbazione in arrivo - domani Torna la pioggia al nord : Dopo una breve tregua dalla perturbazione artica che ha riportato l'inverno sull'Italia, il tempo è pronto nuovamente a guastarsi su diverse nostre regioni sebbene questa volta le responsabili...

Lontano da Te anticipa e va in onda alla domenica sera : Megan Montaner Torna nella nuova serie di Canale 5 : Fino a qualche mese fa parlavamo delle riprese di Lontano da Te, la nuova serie di Canale 5 con Megan Montaner, ma oggi ci ritroviamo qui con i primi dettagli sulla messa in onda. A quanto pare i fan della bella Pepa de Il Segreto non dovranno aspettare il prossimo autunno per vedere le sette puntate della serie ma lo faranno già dal prossimo mese. Attualmente la domenica sera è impegnata dai nuovi episodi di New Amsterdam e sarà alla fine di ...

Meteo - finalmente Torna il sole : 25 gradi in Sardegna. Ma domani nuova perturbazione : Una primavera molto movimentata quella che stiamo vivendo. Dopo un’effimera breve tregua prevista per oggi - con un generale miglioramento grazie all'alta pressione di matrice sub-tropicale - è atteso un altro peggioramento. Anche per il weekend il tempo non sarà bello.Continua a leggere

Meteo - finalmente Torna il sole : 25° gradi in Sardegna. Ma domani nuova perturbazione : Una primavera molto movimentata quella che stiamo vivendo. Dopo un’effimera breve tregua prevista per oggi - con un generale miglioramento grazie all'alta pressione di matrice sub-tropicale - è atteso un altro peggioramento. Anche per il weekend il tempo non sarà bello.Continua a leggere

Meteo - è un Maggio pazzo : Torna l’Anticiclone ma durerà poco - a metà mese nuova ondata di freddo : Meteo – freddo anomalo in tutt’Italia in queste ore: le temperature minime di stamattina sono piombate su valori tipicamente invernali su gran parte del Paese e soprattutto al Centro/Nord con -2°C a Venaria Reale, 0°C a Malpensa, +1°C a Novara, Asti e Casale Monferrato, +2°C a L’Aquila, Como e Sondrio, +3°C a Torino e Alessandria, +4°C a Milano, Bergamo, Pavia, Vercelli, Cuneo e Mondovì, +5°C a Perugia, Siena, Modena, Reggio ...

MotoGp - Marquez scalza Dovizioso e Torna in testa : la nuova classifica piloti dopo il Gp di Jerez : Grazie al successo ottenuto a Jerez, il pilota della Honda torna in testa alla classifica piloti con un punto di vantaggio su Rins Marc Marquez si lascia alle spalle la scivolata di Austin e torna a vincere nel Gp di Jerez, quarto appuntamento del mondiale MotoGp. AFP/LaPresse Il campione del mondo, scattato dalla terza posizione in griglia, prende la testa della corsa alla prima curva per restarci fino alla bandiera a scacchi. Salgono sul ...

Elena Sofia Ricci Torna in tv con una nuova fiction : tutti i dettagli : Elena Sofia Ricci dopo Che Dio ci aiuti si lancia in un nuovo progetto: sarà la protagonista di Vivi e lascia vivere Elena Sofia Ricci è inarrestabile e, dopo i successi raggiunti quest’anno, è pronta a lanciarsi in un’altra avvincente sfida. L’attrice sarà la protagonista di una nuova fiction, Vivi e lascia vivere. La pellicola […] L'articolo Elena Sofia Ricci torna in tv con una nuova fiction: tutti i dettagli proviene ...

Manchester United - Rio Ferdinand potrebbe Tornare in una nuova veste [DETTAGLI] : Secondo Sky Sports News, Rio Ferdinand è uno dei principali candidati al ruolo di direttore sportivo del Manchester United. Il vicepresidente esecutivo, Ed Woodward, ne avrebbe già discusso con l’ex giocatore, che per 12 anni ha vestito la maglia dello United ed è proprio la sua lunga militanza in squadra a renderlo compatibile con la figura che cerca la proprietà, decisa a ingaggiare un dirigente che conosca alla perfezione la ...

Ginnastica artistica - Sofia Busato Torna ad allenarsi! Nuova avventura dopo la rottura del crociato agli Europei : Sofia Busato può finalmente tornare ad allenarsi. A otto mesi di distanza dal brutto infortunio subito agli Europei 2018 di Ginnastica artistica, quando si ruppe il legamento crociato, la comasca ha avuto il via libera per riprendere l’attività in palestra come informa l’account social “Italia Team” del Coni. La 18enne è reduce da due anni estremamente travagliati. Nel 2017 si era rotta il crociato durante un ...

Gabriel Garko Torna in tv con una nuova fiction : l’indiscrezione : Gabriel Garko pronto per il ritorno in tv? La fiction che potrebbe vederlo protagonista Gabriel Garko potrebbe presto fare il suo ritorno sul piccolo schermo. A pubblicare quest’ultima indiscrezione è stato il settimanale Oggi nel suo ultimo numero in edicola. Non vi è ancora niente di ufficiale ma, stando alle voci riportate, i registi Simona […] L'articolo Gabriel Garko torna in tv con una nuova fiction: l’indiscrezione ...

Annalisa - Torna su Italia 1 per una nuova edizione di 'Tutta colpa di Leonardo' : ... al via "Tutta colpa di Leonardo" , l'appuntamento con la scienza in tre puntate raccontato da Annalisa e prodotto da DUEB produzioni. Dopo il viaggio al Cern di Ginevra in "Tutta colpa di Einstein", ...

Dichiarazione dei redditi - precompilata 2019 ai blocchi di partenza con la nuova Tornata di detrazioni e deduzioni : Dieci novità per la Dichiarazione dei redditi 2019. Si va dalle deduzioni a favore delle Onlus a quelle per il trasporto pubblico fino alle detrazioni dei contributi associativi alle società di mutuo soccorso. Tutte misure che allungano ancora l’elenco di 636 voci di deduzioni, esenzioni, detrazioni e regimi speciali che costano alle casse pubbliche oltre 75 miliardi l’anno. Nel dettaglio, per la stagione dichiarativa, appena ...

Megan Montaner Torna in tv : parte in estate la nuova serie Lontano da te : Lontano da te, la nuova serie di Canale 5 ha come protagonista l’ex star de Il Segreto Megan Montaner, con Alessandro Tiberi Lontano da te è la nuova serie tv prodotta da Mediaset e che ha come protagonista la ex star de Il Segreto, Megan Montaner. Pepa della soap spagnola avrà al suo fianco l’attore […] L'articolo Megan Montaner torna in tv: parte in estate la nuova serie Lontano da te proviene da Gossip e Tv.

Masters1000 Montecarlo 2019 - la nuova classifica di Fabio Fognini. Superato Cecchinato - Torna il miglior italiano nel ranking! : Una nuova impresa: dopo un inizio di stagione tutt’altro che positivo, fatto di tante sconfitte e pochissime vittorie, sembra esser rinato Fabio Fognini sulla terra di casa dell’ATP Masters1000 di Montecarlo. Nel Principato l’azzurro riesce a rimontare un set a Borna Coric e vola così in semifinale, dove domani affronterà il Re della superficie e di questo torneo, Rafael Nadal. Servirà un vero e proprio miracolo ...