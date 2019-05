Scuola | utilizzazioni e assegnazioni provvisorie ultime notizie | aperta ufficialmente la

scuolainforma

(Di venerdì 10 maggio 2019) Una nota pubblicata dal sindacato Flc-Cgil rende nota la convocazione ufficiale delle parti sociali per lunedì 13 maggio per avviare la trattativa sullee le. Ecco il testo del comunicato: ‘La Direzione generale per il personale scolastico del MIUR ha convocato i sindacati firmatari del CCNL, il prossimo 13 maggio 2019, per avviare la trattativa sul rinnovo del CCNInellaper l’anno scolastico 2019/2020.’: sindacati convocati lunedì 13 maggio Una delle possibili novità per il nuovo CCNI potrebbe essere costituita dalla triennalità del nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sulla scia di quanto già avvenuto per quanto concerne la mobilità territoriale e professionale. Tutto ciò secondo quanto indicato dall’articolo 7/3 del CCNL ...

