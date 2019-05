Raduno degli alpini a Milano | l' alzabandiera in piazza Duomo

Basket femminile - primo Raduno dell’Italia a Chianciano Terme in vista degli Europei. Assenti le nazionali di Schio e Ragusa per la finale scudetto : Il coach della Nazionale italiana di Basket femminile Marco Crespi ha diramato le convocazioni per un breve raduno che si terrà a Chianciano Terme dal 6 all’8 maggio. Tale occasione servirà anche a ridare al palasport della località toscana nuova vita, dal momento che è stato recentemente ristrutturato e ospiterà, nel prossimo ottobre, anche l’Opening Day del campionato di Serie A1. Questo l’elenco delle convocate: Beatrice ...

I misteri delle grotte - in Sardegna il mega Raduno degli speleologi : Sono stati 1.300 gli speleologi provenienti da Europa, Stati Uniti, Messico, Venezuela e Cina riuniti in Sardegna per il tradizionale raduno Internazionale di speleologia patrocinato dalla Società ...

Canottaggio – A Sabaudia il Raduno della Nazionale maggiore in vista degli Europei di Lucerna : Canottaggio: partito il Raduno Preparatorio per il Campionato Europeo di Lucerna Ha preso il via ieri a Sabaudia il nuovo Raduno della Nazionale maggiore, propedeutico per la composizione della squadra azzurra che parteciperà al Campionato Europeo Assoluto in programma a Lucerna (Svizzera) dal 31 maggio al 2 giugno prossimi. Complessivamente sono 50 gli atleti, tra uomini e donne, convocati dal Direttore Tecnico Francesco Cattaneo a questo ...

Calcio - Mondiali Under20 2019 : concluso il Raduno degli azzurrini - in 21 per la preparazione della rassegna iridata : Si è concluso oggi il raduno di due giorni della Nazionale Under 20 di Calcio che si è ritrovata a Roma in vista dei Mondiali di categoria in programma tra un mese esatto in Polonia (23 maggio-15 giugno). Il CT Paolo Nicolato ha visionato 21 ragazzi nati tra il 1999 ed il 2001. Nella rassegna iridata l’Italia affronterà nella fase a gironi Messico, Giappone ed Ecuador. L’elenco degli azzurrini che hanno partecipato al raduno: Portieri: ...