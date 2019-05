L' intelligenza artificiale crea moda | Huawei P30 ed Anna Yang presentano Fashion Flair

La collezione di moda creata dall'intelligenza artificiale : Dopo aver imparato a guidare un'auto, tradotto in musica il canto delle balene e completato una delle più celebri sinfonie incompiute, l'intelligenza artificiale ha creato la sua prima collezione di moda. Huawei ha usato i chipset e gli algoritmi montati sul suo ultimo smartphone top di gamma, il P30, per “Fashion Flair”, un progetto sperimentale con lo scopo di dimostrare che la tecnologia, combinata all'estro creativo umano, può ...

Miriam e la caccia ai jihadisti sul Web con algoritmi e intelligenza artificiale : Non è usuale vedere tanti 007 stranieri convergere in una Conferenza sul radicalismo islamista, come organizzata a Roma dai nostri servizi segreti, interessati a capire l’esperienza italiana che finora ha egregiamente fronteggiato la minaccia terroristica. Ancor meno, osservarli rapiti mentre parla una giovane donna, Miriam Estrin, manager di Googl...

Google rilancia sull'intelligenza artificiale. E arriva un nuovo smartphone Pixel low cost : Alla conferenza per gli sviluppatori I/O in California, Big G svela le novità per Assistant, già su un miliardo di dispositivi. E punta sull'evoluzione dei dispositivi connessi e della realtà aumentata

intelligenza artificiale. C'è da fidarsi? - : Il rapporto uomo-robot è da sempre uno dei temi più avvincenti che riguardano la scienza e l'epistemologia e l'AI ha la capacità di generare enormi vantaggi per gli individui e per la società, ma ...

Ricerca : l’intelligenza artificiale “svela” la depressione nelle parole dei bimbi : Intelligenza artificiale in aiuto di psichiatri e psicologi, per ‘svelare’ segni di depressione nei bimbi. Un algoritmo si è rivelato in grado di rilevare i segnali di ansia e depressione nei discorsi dei bambini, aprendo così la strada a una nuova tecnica facile e veloce per diagnosticare condizioni difficili da individuare e spesso trascurate nei giovanissimi pazienti. E’ quanto emerge da una Ricerca pubblicata sul ...

Microsoft Word userà l’intelligenza artificiale per produrre testi con meno errori : Scrivere comporta una creatività che al momento solo gli esseri umani hanno. Però non si può fare a meno anche delle competenze necessarie per comporre testi corretti sotto il punto di vista grammaticale e sintattico. Chi ha la dote della creatività, ma scricchiola sulla grammatica, presto potrà beneficiare dell’aiuto dell’Intelligenza Artificiale di Microsoft Word. Come spiega Microsoft sul blog ufficiale, l’Intelligenza ...

Da Google l’intelligenza artificiale che dimostra i teoremi matematici : Un'équipe di scienziati di Google ha insegnato a un'intelligenza artificiale come dimostrare teoremi matematici nell'ambito dell'algebra lineare e del calcolo complesso. E l'Ai ci è riuscita con successo

MUSE TRENTO * NEXT : « CHI CONTROLLERÀ L'intelligenza ARTIFICIALE? ULTIMO APPUNTAMENTO IL 7 MAGGIO » - : Il Centro conta più di 200 dipendenti, ricercatori, sviluppatori, project managers e studenti di dottorato, che lavorano nei settori delL'INTELLIGENZA artificiale, della scienza dei dati e dell'...

Recensione Zero Smart Video Doorbell - il video campanello con intelligenza artificiale : Abbiamo testato il nuovo video campanello Xiaomi Zero Smart video Doorbell, con riconoscimento del volto e visione notturna. L'articolo Recensione Zero Smart video Doorbell, il video campanello con intelligenza artificiale proviene da TuttoAndroid.

L’intelligenza artificiale di IBM arma segreta di un club di calcio inglese per vincere le partite : L’Intelligenza Artificiale può far diventare vincente una squadra di calcio scarsa. La dimostrazione è quanto accaduto nel Regno Unito con il Leatherhead Football club, una squadra impegnata nel 7 ° livello del campionato inglese. Al posto dei professionisti, qui giocano autisti, venditori di automobili e commessi. Dopo le prime cinque partite di campionato era classificata al ventesimo posto, ha chiuso il campionato in ottava posizione. ...

Super Visione anti “fake” - intelligenza artificiale e Design. Le sfide di Zuckerberg per rilanciare FB : Facebook F8, la conferenza per gli sviluppatori, ha mutuato il suo nome dalle otto lettere di cui è composto il social creato da Mark Zuckerberg. La lettura, tuttavia, può essere diversa come suggeriscono diversi «geek» che affollano la platea del Mc Enery Convention Center di San Josè, California. Otto sono anche le lettere che compongono il termi...