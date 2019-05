Kate Devlin | I robot del sesso? Penso che potranno suscitare desiderio | ma dubito

huffingtonpost

(Di venerdì 10 maggio 2019) L’intelligenza artificiale si sviluppa e si assottiglia sempre più il confine tra la tecnologia e l’umano. Il contatto, adesso, diventa ancora più intimo. Non soloche cucinano, puliscono casa, servono ai tavoli. Adesso fanno anche, con gli esseri umani.L’idea dei sexlascia molti perplessi, tra chi si figura scenari apocalittici di conquista e chi solleva questioni di natura etica. Ma, in effetti, molte paure risultano infondate. Per capirne di più, ne abbiamo parlato con, esperta informatica, specializzata in interazione tra uomo e computer, rinomata per il suo contributo nel campo della sessualità umana eica. C’era anche lei il 4 maggio al Roma Convention Center “La Nuvola”, ospite di TEDx, il format internazionale che riunisce le menti più brillanti nei campi della ...

