GF 16 | Daniele allontana Martina | “Mi sta rovinando l’esperienza”

(Di venerdì 10 maggio 2019)Dal Moro chiude la conoscenza conNasoni al Grande FratelloDal Moro ha definitivamente chiuso la conoscenza conNasoni al GF 16. Il bello e tenebroso di quest’edizione è stufo degli atteggiamenti della ragazza e ha deciso di non continuare la conoscenza. Non sono venuto qui per innervosirmi. Tu sei troppo volubile e io non ho voglia di stare così. Mi stal’esperienza qui dentro. Ha commentato, rivolgendosi alla diretta interessata. L’amico di Valentina Vignali ritiene chesia un po’ troppo avanti nel loro rapporto ed è stufo di continuare a discutere con la ragazza perché lui non reagisce, o si comporta, come lei vorrebbe. Per questo motivo ha deciso di chiudere la conoscenza con lei, dicendogli che da oggi in poi il loro rapporto sarà esclusivamente di amicizia e se mai dovesse nascere qualcosa, ...

