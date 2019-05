Destiny 2 Stagione 7 alle porte | quando prenderà il via?

optimaitalia

(Di venerdì 10 maggio 2019) La nuovadi2 si appresta a prendere ormai ilin una manciata di settimane. Lo sparatutto targato Bungie è chiaramente pronto a soddisfare le esigenze della propria community, con gli addetti ai lavori che sono attualmente al lavoro (una vera e propria costante, nel corso dell'ultimo anno e mezzo, ndr) per rifinire al meglio la propria creatura e offrire ai fan un servizio ludico adeguatoaspettative.Ladella Ricchezza – questo il nome della settimadi2 – sarebbe pronta a fare il proprio esordio a partire dal prossimo 4 giugno. Queste le indiscrezioni trapelate e riportate da Gamerant, che non ha mancato di proporre anche le proprie personali speculazioni sotto il profilo dell'orario di release della stessa. Nelle ultime occasioni in cui lo sparatutto in salsa Sci – Fi ha portato sugli scaffali digitali una nuova season l'orario ...