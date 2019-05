Dedicato ai rom meno fortunati di me

internazionale

(Di venerdì 10 maggio 2019) Fino a sette anni avevo una sola identità: quella di un bambino. Trasferendomi in una città più grande della Romania, mi è apparso subito chiaro che non ero un bambino “normale” ma un bambino “zingaro”, che i romeni sopportavano. Leggi

konigtiger1941 : RT @CesareSacchetti: Bergoglio ha invitato in Vaticano la famiglia rom di Casal Bruciato. Bergoglio non ha mai dedicato questa attenzione a… - BoccardoGrazia : RT @CesareSacchetti: Bergoglio ha invitato in Vaticano la famiglia rom di Casal Bruciato. Bergoglio non ha mai dedicato questa attenzione a… - Andrea_D74 : RT @CesareSacchetti: Bergoglio ha invitato in Vaticano la famiglia rom di Casal Bruciato. Bergoglio non ha mai dedicato questa attenzione a… -