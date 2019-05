Coppe europee | 4 squadre inglesi in finale | ma guardate la nazionalità degli allenatori

Scontro Eca-Leghe dopo la lettera di Agnelli : “No alle Coppe europee nel fine settimana” : Scontro Eca-Leghe dopo la lettera di Agnelli: Come saranno in futuro i campionati nazionali? E la Superchampions dominerà la scena europea? Se ne discute tanto in questi giorni, e se ne discuterà a lungo sino a questa estate, cercando un accordo non facile fra Eca, Uefa e Leghe europee. Chi organizza è la Uefa, chi investe i club (rappresentati dall’Eca), ma le Leghe europee non ci stanno a fare la parte dei comprimari e danno ...

Tottenham-Ajax - le statistiche e i precedenti nelle Coppe europee : TOTTENHAM AJAX statistiche: Si avvicina il momento clou della Champions League 2019. Martedì 30 aprile, con fischio d’inizio alle ore 21 scenderanno in campo Totthenam Hotspur e Ajax per la partita di andata della prima delle due semifinali della massima competizione europea. Si tratta di un incontro attesissimo, che mette di fronte le due squadre […] L'articolo Tottenham-Ajax, le statistiche e i precedenti nelle coppe europee ...

Leghe europee : «Impensabili le Coppe nel weekend» : Nell’incontro di Madrid del 6-7 maggio «presenteremo ai club le nostre proposte per il ciclo 2021/2024, ma siccome si sta parlando del ciclo a partire dal 2024, presenteremo le nostre posizioni anche su questo. Le Leghe domestiche vogliono proteggere i propri calendari e devono giocare nei fine settimana». Sono le parole di Alberto Colombo, vicesegretario […] L'articolo Leghe europee: «Impensabili le coppe nel weekend» è stato ...

Leghe europee : “No a Coppe nel fine settimana” : Alberto Colombo, vice segretario generale dell’Associazione delle Leghe europee (European Professional Football Leagues) ha parlato a ‘La Politica nel pallone su Gr Parlamento‘: “Presenteremo ai club le nostre proposte per il ciclo 2021-2024, ma siccome si sta parlando del ciclo a partire dal 2024, presenteremo le nostre posizioni anche su questo. Le Leghe domestiche vogliono proteggere i propri calendari e devono ...

Eca - assemblea a inizio giugno per il format delle Coppe europee dopo il 2024 [DETTAGLI] : L’Esecutivo dell’Eca, l’Associazione dei club europei presieduta da Andrea Agnelli, ha convocato un’assemblea generale straordinaria per il 6-7 giugno a Malta, nella quale si discuterà del futuro format delle competizioni europee per club. Dal 2024, infatti, l’Eca vorrebbe l’introduzione fra le varie competizioni di promozioni e retrocessioni e una piattaforma inclusiva per tutti i club basata sulla ...

Le Coppe europee - l’algoritmo e l’hamburger volante : Mercoledì, prima del godurioso quarto di finale di Champions League tra Manchester City e Tottenham, e prima che il Liverpool passeggiasse sui resti del Porto, ho lanciato un sondaggio su Twitter: secondo voi, chiedevo, in semifinale di Champions League ci saranno più squadre inglesi o italiane? Tre

Rugby - Coppe europee 2019 : i risultati di Champions Cup e Challenge Cup (30-31 marzo) : Week-end di Coppe Europee per quanto riguarda il grande Rugby: andiamo a scoprire i risultati di Champions Cup e Challenge Cup tra 30 e 31 marzo. Quarti di finale Champions Cup Leinster-Ulster 21-18 Leinster: 15 Jordan Larmour, 14 Adam Byrne, 13 Garry Ringrose, 12 Rory O’Loughlin, 11 Dave Kearney, 10 Ross Byrne, 9 Luke McGrath, 8 Jack Conan, 7 Seán O’Brien, 6 Rhys Ruddock (c), 5 James Ryan, 4 Scott Fardy, 3 Tadhg Furlong, 2 Seán Cronin, 1 Cian ...

Il presidente della Liga spagnola incontra la Serie A : confronto sul futuro delle Coppe europee : Il tema principale dell’assemblea della Lega Serie A è stato l’elezione di in consigliere per sostituire Marco Fassone, prima è andato in scena l’intervento del presidente della Liga spagnola Javier Tebas che si confronterà con il presidente Gaetano Miccichè e i dirigenti delle società sul futuro delle coppe europee dopo il 2024. Il manager spagnolo è stato invitato dal nuovo ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, la ...