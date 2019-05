A Roma esiste una piccola Londra | ma quasi nessuno lo sa

La Verità cita una fonte in Procura di Roma : "L'intercettazione su Siri non esiste". Salvini : "Pare sia tutto falso..." : "Ci è costato 30mila euro". L'intercettazione che inchioderebbe il sottosegretario Armando Siri, nell'inchiesta per corruzione sull'eolico, non esisterebbe. A sostenerlo è il quotidiano La Verità, secondo il quale la frase che nel racconto dei giornali si riferirebbe al compenso dell'esponente della Lega per il suo presunto tentativo di modifica di provvedimenti legislativi, attraverso emendamenti, per accontentare ...

Rampelli : per Salvini esiste solo Nord - esibisce anti Romanità : Roma – “Salvini getta la maschera ed esibisce la sua anti romanita’. La Capitale di una nazione non e’ come gli altri pur adorabili comuni, che possono trarre beneficio anche dalla sua magnificenza. Ogni nazione investe decine di miliardi per averla moderna, pulita, efficiente, attrattiva e trasferisce beni, risorse e poteri anche per svilupparne al meglio le potenzialita’ economiche che possono determinare una ...

Baglio : inesistente manutenzione verde in istituti Roma - interrogazione a Raggi : Roma – “La manutenzione degli spazi verdi delle scuole capitoline e’ quasi inesistente e rischia di farsi pericolosa. In particolare e’ del tutto assente la cura delle alberature di alto fusto. Il contratto con la societa’ Multiservizi, infatti, non contempla interventi su piante superiori all’altezza d’uomo e il dipartimento e gli uffici tecnici municipali non sono in grado di fare fronte ad una ...

Fanno saluto Romano - studenti liceali puniti : lezione sulla Resistenza : Davanti a un manifesto che ritraeva i deportati politici nei campi di sterminio, loro avevano alzato il braccio, per fare il saluto romano. Gli studenti avevano aspettato di non essere visti dall'insegnante per compiere quel gesto, durante una mostra fotografica nell'aula magna di un liceo di Cuneo, secondo quanto riporta La Stampa.Qualcuno, però, aveva ripreso tutto con il cellulare e il video era arrivato fin sulla scrivania del preside. ...

Ssd Roma VIII (calcio - I cat.) - Conte categorico : “Non esiste che questa squadra finisca ai play out” : Roma – Ultime cinque gare di campionato per la Prima categoria della Roma VIII. La squadra di mister Fabrizio Fiaschetti ha perso 3-0 sul campo del Valle Martella secondo della classe, anche se il risultato è probabilmente eccessivo per quello che si è visto in campo come sottolinea il difensore classe 1995 Andrea Conte. “Abbiamo avuto un ottimo approccio alla partita e nella prima parte abbiamo giocato davvero un buon calcio. Purtroppo ...

Bonafede - non esiste un caso Roma : Roma, 23 MAR - "Non sono d'accordo sul fatto che ci sia un caso Roma, c'è sicuramente un arresto molto grave, anche se non posso commentare casi in cui ci sono indagini o processi in corso, la ...