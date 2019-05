Uomini e donne | Andrea elimina Giorgia | Non ho avuto voglia di cercarti

Uomini e donne - Natalia Paragoni contro Andrea Zelletta : "Voglio un uomo con le p*lle" : È andato in onda oggi, alle 14.45 su Canale 5, il primo dei due appuntamenti settimanali del Trono classico di Uomini e donne, registrati lo scorso lunedì 29 aprile. Protagonista della prima storia è stato il tronista Andrea Zelletta, ancora profondamente combattuto tra le corteggiatrici che da circa tre mesi stanno cercando di conquistare il suo cuore. Durante la settimana il giovane ha scelto di uscire con le quattro donne del parterre, ...

Maria De Filippi : “Ecco come funziona davvero Uomini e Donne” : “Caro Dago, volevo dirti che posso darti la mia parola (che spero basti…), che a ‘Uomini e Donne‘ non è mai esistito un copione, che chi partecipa non ha indicazioni di scelte da seguire e che se qualcuno finge, finge a nome suo e certo evitando in ogni modo di farsi scoprire dalla redazione che vive come un mantra lo scopo di mantenere sinceri e naturali tutti i partecipanti, tronisti o corteggiatori che siano”. A dirlo ...

Uomini e donne - la Cavaglia vicino alla scelta : Manuel minacciato di morte su Instagram : Tra qualche settimana giungerà al termine anche quest'ultima edizione del trono classico di Uomini e donne, il famoso people show della rete Mediaset di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il percorso dei tronisti diviene sempre più arduo e anche molto confuso. Per i tre personaggi attualmente seduti sulla poltrona rossa è difficile scegliere la persona che maggiormente ha conquistato la loro mente, ma soprattutto il loro cuore. Particolare è ...

Uomini e Donne - al trono over lacrime e disperazione : Fredella lascia il programma ma Sperti dubita di lui (e di Gemma) : “Io sono venuto qua tanto tempo fa. Settimana scorsa non sono stato bene: ho pianto tanto, non mi vergogno a dirlo, perché vedo determinate cose che non mi appartengono. Sento parlare di amore in situazioni che non condivido”: queste le parole di Rocco Fredella, cavaliere del “trono over” di Uomini e Donne che aveva in principio dichiarato di voler corteggiare Gemma Galgani. “Io cerco soltanto amore – ha ...

Uomini e Donne : Tina colpisce Gemma in un occhio - interviene il medico : Durante l'ultima puntata andata in onda di Uomini e Donne è accaduto un episodio alquanto increscioso. Tina Cipollari stava, come sempre, prendendo in giro Gemma Galgani. In questa occasione, l'esuberante opinionista ha chiesto alla dama di struccarsi in modo da mostrarsi al naturale. La donna, però, si è opposta alle continue richieste insistenti della sua interlocutrice. Da lì in poi c'è stato un battibecco che si è concluso con un piccolo ...

Uomini e Donne anticipazioni : per ANGELA - LUCA o ALESSIO? Lei per ora… : Il percorso di ANGELA Nasti a Uomini e Donne si fa sempre più difficile e la ragazza, nel corso dell’ultima registrazione del trono classico, ha ammesso di non sapere chi sceglierà tra LUCA Daffrè e Alessio Campoli. Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che ANGELA, durante un’esterna, ha evitato l’avvicinamento di Alessio quando quest’ultimo ha cercato per l’ennesima volta di baciarla; stanco degli ...

Uomini e donne - spoiler puntata odierna : Klaudia torna da Zelletta - Giorgia eliminata : Oggi pomeriggio alle 14:45 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al trono Classico. Quanto trasmesso nel pomeridiano fa riferimento alla registrazione dello scorso 23 aprile, con protagonista il percorso di Andrea Zelletta. Stando alle anticipazioni riportate dal sito 'Il Vicolo delle news', nella puntata di oggi il tronista eliminerà Giorgia, rimanendo quindi con le tre corteggiatrici Natalia, Muriel e Klaudia. ...

Diretta Uomini e Donne : Natalia organizza un'esterna in barca : Primo appuntamento, per questa settimana, con il Trono Classico di Uomini e Donne, che oggi vedrà protagonista il corteggiamento scoppiettante per il tronista Andrea Zelletta. Facciamo il punto della situazione, grazie anche alle anticipazioni riportate dal portale ufficiale del dating show Witty. Klaudia Poznanska andrà a trovare Andrea nei camerini antecedenti agli studi. Alla ragazza non piace l'atteggiamento che il tronista attua nei ...

Uomini e donne - Gemma Galgani ferita da Tina Cipollari : arriva il dottore dietro le quinte - ansia De Filippi : Una lite degenerata al Trono over di Uomini e donne. Gemma Galgani e Tina Cipollari hanno alzato ancora una volta i toni, ma stavolta è finita malissimo per la Dama di Torino, con tanto di medico accorso in studio per medicarla. Leggi anche: Gemma incastra Rocco Fredella. Roba spinta al Trono over,

Uomini e Donne - Angela Nasti : "Avevo una preferenza - poi sono andata in confusione" : Intervistata dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, Angela Nasti parla della sua scelta e di Luca Daffrè e Alessio Campoli.

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 08/05 : Il Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne di oggi inizia con il recall relativo al finale della puntata di ieri, incentrato sulla polemica tra Maria Antonietta e Marcello, prende finalmente la parola Angela, nuova fiamma di quest’ultimo: “E pensare che all’inizio non avevo voluto il suo numero di telefono per la distanza…io sono di Cremona e lui sta in Puglia, poi una volta abbiamo ballato e ci siamo conosciuti meglio, allora ...

Uomini e Donne news - Giulia tra Manuel e Giulio : la Cavaglià si svela : news Uomini e Donne, la scelta di Giulia Cavaglià: Manuel o Giulio? La tronista si svela Nella nuova intervista rilasciata a Uomini e Donne magazine, Giulia Cavaglià rivela quali sono ad oggi le sue emozioni e impressioni riguardo alla scelta. La bellissima tronista è infatti arrivata quasi al termine della sua avventura all’interno dello studio […] L'articolo Uomini e Donne news, Giulia tra Manuel e Giulio: la Cavaglià si svela ...

Uomini e Donne - Angela Nasti parla della scelta : nuove rivelazioni : Uomini e Donne, Angela Nasti vicina alla scelta: le nuove parole su Alessio e Luca Angela Nasti ha deciso di concludere il suo percorso a Uomini e Donne insieme a Luca e Alessio, eliminando perciò anche Fabrizio. A pochissime settimane dalla scelta, la tronista ha rilasciato una nuova intervista al magazine dedicato proprio ai protagonisti […] L'articolo Uomini e Donne, Angela Nasti parla della scelta: nuove rivelazioni proviene da Gossip ...

Uomini e Donne oggi : un ritorno importante per Andrea Zelletta : oggi Uomini e Donne: Andrea Zelletta in confusione, Klaudia torna in studio La nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne si apre parlando di Andrea Zelletta. Il tronista originario di Taranto è uscito con Muriel, Klaudia e Natalia. Tutte le ragazze hanno lasciato la scorsa registrazione molto arrabbiate. Come prima cosa, Maria De […] L'articolo Uomini e Donne oggi: un ritorno importante per Andrea Zelletta proviene da Gossip e Tv.