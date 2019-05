Un nuovo crossover tra Young Sheldon e The Big Bang Theory? Un folle episodio per dire

optimaitalia

(Di giovedì 9 maggio 2019) In arrivo untrae The Bigpronto a lasciare tutti di stucco. I due universi si sono già incontrati in precedenza; in questa stagione,ha infatti guardato una vecchia videocassetta in cui da giovane aveva registrato un messaggio da ascoltare in caso di fallimento - lui e Amy erano reduci dal fallimento della loro teoria della super asimmetria, ideata attimi prima di convolare a nozze.La CBS ha annunciato che al termine del finale di The Bigandrà in onda l'ultimodella seconda stagione diin cui verranno presentate le versioni giovanili di Leonard, Penny, Howard, Raj, Amy e Bernadette. I piccoli personaggi e futuri amici di, interpretati in The Bigrispettivamente da Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik e Melissa Rauch, rappresenteranno sia un ...

