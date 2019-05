Tumori | un passo in avanti nella comprensione del loro sviluppo | scoperta chiave per

meteoweb.eu

(Di giovedì 9 maggio 2019) Non si arresta la ricerca sui, e nel recente studio pubblicato sulla rivista “Chem” dal gruppo del Politecnico Federale di Losanna e coordinato da Hubert Girault si aggiunge un tassello alladei meccanismi di comunicazione delle cellule tumorali. Quanto emerge dallo studio è che le cellule tumorali sanno comunicare a distanza grazie a speciali “messaggi in bottiglia“, che viaggiano nel flusso sanguigno all’interno di vescicole chiamate esosomi. Riuscire a intercettare queste comunicazioni potrebbe fornire nuove armi per contrastare la diffusione delle metastasi. Tramite l’utilizzo di colture cellulari e speciali tecniche, come la spettrometria di massa, per isolare gli esosomi dalle cellule del melanoma, i ricercatori hanno identificato i marcatori di ogni stadio della crescita del tumore. “E’ stata una grande ...

