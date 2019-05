Scherma | Coppa del Mondo Madrid 2019 | Luca Curatoli per una nuova conferma | Enrico Berrè

oasport

(Di giovedì 9 maggio 2019) Ladeldi sciabola maschile fa tappa a, dove questo fine settimana si svolgerà il penultimo appuntamento stagionale del circuito. L’Italia sta vivendo una stagione positiva e l’obiettivo in questa gara sarà quello di salire sul podio sia nella prova individuale che in quella a squadre. Andiamo quindi a scoprire le prospettive dei nostri portacolori per questa tappa. L’azzurro più in forma del momento è sicuramente, che in questa stagione ha conquistato il secondo posto a Varsavia, la vittoria nella tappa casalinga di Padova e poi ha sfiorato il podio nell’ultimo Grand Prix a Seoul, chiudendo al sesto posto. Risultati che hanno permesso all’atleta campano di salire al quarto posto nel ranking, la dimostrazione di come abbia ormai raggiunto stabilmente i vertici internazionali. Trae il prossimo Grand Prix di Mosca,avrà l’opportunità di ...

