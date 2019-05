Salvini | ' Festa della mamma non del genitore B'

Famiglia : Salvini - 'domenica festa della mamma non del genitore B' : Montegranaro (Fm), 9 mag. (AdnKronos) - "Domenica è la festa della mamma, non è la festa del genitore B, è la festa della mamma e lo dico con il massimo rispetto per le scelte di vita di chiunque. Però nessuno mi convincerà mai a dire sì a robe come l'utero in affitto, i bambini con sei mamme o sei

Modena - manifestanti contestano Matteo Salvini - lui risponde : 'Fatevi meno canne' : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, oggi pomeriggio, ha fatto tappa a Modena. Il suo arrivo nella città emiliana, però, è stato segnato da forti tensioni. Alcuni manifestanti vicini ai centri sociali hanno anche lanciato sassi ed altri oggetti. Sul palco, il leader della Lega, ha ripreso i contestatori invitandoli a sostituire le canne con "qualche uovo sbattuto della nonna". Il comizio di Modena Oggi, Matteo Salvini, è stato impegnato nel ...

Modena - urla e lanci di sassi prima del comizio di Salvini : polizia carica i manifestanti. Il video : Contestazioni a Modena prima dell’inizio del comizio elettorale di Matteo Salvini. Da un gruppo formato da un centinaio di manifestanti al presidio del centro sociale Spazio Guernica all’ingresso del parco Novi Sad è partito un lancio di sassi contro le forze dell’ordine che hanno risposto con una carica. Una persona è stata fermata. Ragazzi hanno gridato ‘lasciateci passare’, ‘liberiamoci dal ...

Modena - la manifestazione degli anarchici contro il ministro Salvini Diretta video : Dopo le tensioni con le forze dell'ordine, gli attivisti del centro sociale Guernica hanno insultato il ministro dell'Interno, colpevole, secondo loro, di non farli «manifestare nelle strade della loro città»

1°Maggio - Salvini : festa tutti lavoratori : 15.38 Il primo maggio, "è come il 25 aprile: è la festa di tutti i lavoratori, non è la festa dei lavoratori di sinistra,dei sindacati o dei cantanti di sinistra", ha detto il ministro Salvini contestato da un gruppo di persone a Tivoli,dove sta tenendo un comizio."Un applauso ai nostalgici di Che Guevara e Stalin.Voi con il lavoro non c'entrate niente". Quanto a Di Maio,secondo cui ci sarebbero parlamentari della Lega che chiedono a Siri di ...

A Bologna la manifestazione con i sindacati : 'Siamo 30 mila'. Landini : Salvini chiuda sedi Casapound non i porti : Sono oltre 30mila i partecipanti alla manifestazione nazionale dei sindacati per il primo maggio a Bologna . Lo annunciano gli organizzatori dal palco in piazza Maggiore mentre è in corso il comizio ...

Salvini : "1 maggio è festa di tutti - non di sindacati e cantanti di sinistra" : Frecciata polemica del ministro dell'Interno, Matteo Salvini sul primo maggio. "è come il 25 aprile: è la festa di tutti i lavoratori, oggi, non è la festa dei lavoratori di sinistra o dei sindacati di sinistra o dei cantanti di sinistra. È la festa di tutti gli italiani che lavorano, anche in maniera autonoma, quindi partite Iva, artigiani, commercianti, piccoli imprenditori?", ha detto Salvini parlando a Tivoli. Il leader leghista ha poi ...

Droga : Gasparri - 'Salvini blocchi manifestazione Milano pro cannabis' : Roma, 29 apr. (AdnKronos) - “Insisto nel chiedere al ministro Salvini di prendere una posizione più drastica sulla rassegna pro cannabis in programma a Milano nel fine settimana. Forza Italia, con la consigliera comunale Mariastella Gelmini, ha presentato una mozione al Consiglio comunale di Milano

Accordi&Disaccordi (Nove) - Boldrini su 25 aprile : “Gesto di Salvini di non partecipare a festa nazionale? Sovversivo” : “Matteo Salvini e i ministri leghisti, non partecipando alle celebrazioni del 25 aprile, hanno fatto una cosa sovversiva”. Lo ha detto l’ex presidente della Camera Laura Boldrini durante la registrazione di “Accordi&Disaccordi”, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi su Nove. “Matteo Salvini doveva andare alle celebrazioni del 25 aprile?”, chiede Sommi. “E’ una festa nazionale, se ...

Caltanissetta - Salvini contestato durante il comizio : “Fuori i fascisti”. Lui sfotte i manifestanti - poi alla fine : “Sono stanco” : alla fine del suo tour elettorale in Sicilia in vista delle amministrative, Matteo Salvini è salito sul palco di Caltanissetta. Un gruppo di contestatori lo ha fischiato per quasi tutta la durata dell’intervento, intonando cori e gridando “i fascisti non li vogliamo”. Il leader della Lega, microfono in mano, li ha presi in giro. Poi, a un certo punto, mentre qualcuno lo interrompeva, ha ammesso: “Sono ...

La festa della Liberazione in Sicilia : tante manifestazioni - le svastiche - Salvini : Ieri 25 Aprile 2019, festa della Liberazione, sono state tante le celebrazioni anche in Sicilia, tra resistenza e accoglienza. 'Facciamo memoria attiva - hanno detto molti cittadini - perché per ...

Conte : "Sul 25 Aprile non rispondo delle scelte di Salvini - è una festa per la democrazia" : Il premier: "non è il giorno della vittoria di un'ideologia su un'altra, ma la data dell'affermazione dei valori di libertà, dignità,democrazia, pace"

Festa della Liberazione - Salvini a Corleone : 'Sia giornata di unione' - : La replica di Luigi Di Maio: "Puoi anche andare a Corleone a dire che vuoi liberare il paese dalla mafia, ma per farlo devi evitare che la politica abbia anche solo un'ombra legata a inchieste su corruzione e mafia"