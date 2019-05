Pazza Champions | notti di calcio restituito al suo stupore

Champions League - Pazza scommessa del fratello di Griezmann : super vincita grazie… all’Ajax : Il fratello minore dell’attaccante dell’Atletico si è portato a casa una cospicua somma di denaro scommettendo sulla vittoria dell’Ajax in casa del Tottenham Importante vincita per Theo Griezmann , fratello minore dell’attaccante dell’Atletico Madrid, riuscito a portare a casa una grande somma di denaro puntando sulla vittoria dell’Ajax in casa del Tottenham. Photo by Marco Bertorello / AFP Theo ha ...

Volley femminile - Champions League 2019 : NOVARA IMPERIALE! Egonu Regina - straPazzato il VakifBank nella semifinale d’andata : Abbiamo assistito a una sonora lezione di pallavolo, una sola squadra in campo che ha giganteggiato in lungo e in largo demolendo l’avversario con una facilità imbarazzante che non ci si aspettava alla vigilia. NOVARA ha strapazzato il VakifBank Istanbul per 3-0 (25-17; 27-25; 25-15) nella semifinale d’andata della Champions League 2019 di Volley femminile, le piemontesi hanno regalato una prova di forza davanti al pubblico dello ...